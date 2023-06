Furti di auto e moto a Roma, residenti esasperati dai casi a Prati Fiscali

Un quartiere di Roma in balia dei ladri. O meglio, di due ladri, come sta avvenendo in questi giorni nel quadrante di Prati Fiscali. Nel giro di 24 ore, due giovani avrebbero prima smontato un’automobile al fine di rubarne i pezzi, poi successivamente avrebbero provato a portarsi via un motorino parcheggiato in un’area privata. I residenti della zona sono esasperati, in un fenomeno che da almeno un anno interessa tutta la zona.

Il tentato furto del motorino a Prati Fiscali

L’ultimo evento che ha scosso la cittadinanza, è avvenuto all’alba si sabato 3 giugno. Intorno alle 7.30 del mattino, due ragazzi con il viso coperto da due berretti, hanno provato a rubare un motorino. Per effettuare il furto, si sono aiutati con una tenaglia, che nascosta sotto la maglietta gli sarebbe servita a tagliare la catena che bloccava il mezzo su due ruote. Una rapina fortunatamente sventata, anche in maniera fortuita, da un residente, che alzando la serranda della propria casa ha prima visto i ladri all’opera e poi li ha messi in fuga con qualche urlo dalla finestra.

Smontata una macchina venerdì mattina

Non facendo distinzione tra mattina e pomeriggio, i due ladri colpiscono indistintamente dall’orario e la presenza di luce. Sempre a Prati Fiscali, un’automobile di valore è stata smontata. I ladri, che hanno preso di mira una vettura comprata l’anno prima, si concentrati sulla parte anteriore del mezzo, portando via per esempio lo stereo, i fanali, gli specchietti e parabrezza.

Le denunce non fermano le razzie nel quartiere

Quello che è abbastanza palese, è come questi ladri agiscano nella più totale libertà. Sono molteplici le denunce effettuate nell’ultimo anno, eppure macchine e motorini continuano a essere vandalizzati o addirittura sparire. Più di una persona invoca la presenza delle telecamere nel quartiere, tutt’ora assenti e che creerebbero un disincentivo importante contro queste azioni di microcriminalità locale.