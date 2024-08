Furti in appartamento a Lavinio, anziana lanciata giù dalle scale dai ladri

Furto in appartamento nella zona di Lavinio: ladri entrano in un’abitazione e poi lanciano un’anziana giù dalle scale

Momenti di paura a Lavinio, dove si è verificato un episodio di furto in appartamento. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando i malviventi potevano essere visti dagli altri residenti con il favore della luce. Non badando su come fosse ancora giorno, hanno deciso di fare irruzione in una casa a metà strada tra la via Ardeatina e la passeggiata delle Sirene, mettendo all’interno dell’abitazione in scena un’aggressione ai danni di un’anziana donna.

Ladri in casa a Lavinio: ferita un’anziana donna durante il furto

A denunciare l’episodio è la signora Heather (nome di fantasia), che ieri ha trovato la propria nonna ferita nell’area delle scale condominiali. Secondo la ricostruzione della donna, i ladri avrebbero fatto irruzione nella sua casa intorno alle 19 di ieri pomeriggio. Un orario dove persone tornavano dal mare, magari tenendo la casa vacanza proprio in prossimità dell’appartamento della signora: il colpo è avvenuto sulla piazza Tor Caldara, all’angolo di corso San Francesco.

La nonna picchiata perché provava a difendere la casa

L’anziana nonna si trovava da sola in casa ieri pomeriggio, forse aspettando figli e nipoti che tornassero dal mare dopo una calda giornata sul Litorale Romano. Non avrebbe mai pensato d’incrociare nella sua abitazione dei ladri, che erano riusciti a bussare alla sua porta e farsi aprire con una scusa. I malviventi, per neutralizzare la signora che aveva provato a difendersi come poteva, hanno deciso di mettere in piedi un’aggressione violenta: dopo alcuni schiaffi e pugni, hanno deciso di lanciare la donna giù dalle scale condominiali.

Dopo aver svaligiato la casa, con l’anziana tramortita, avrebbero fatto sparire le proprie tracce rapidamente. L’anziana signora sarà soccorsa solamente dai parenti, visto che nel palazzo non c’erano persone al momento del furto. Fortunatamente, nonostante la violenta caduta, la nonna è stata refertata in pronto soccorso solo con un livido sulla spalla.