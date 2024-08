Furti in appartamento a Roma, boom di episodi tra l’Infernetto e Piazza Bologna: le nuove tecniche dei ladri

Aumentano i furti in appartamento a Roma: segnalati nuovi episodi nei quartieri dell’Infernetto, Casal Palocco e Monteverde

Non si fermano, ormai da mesi, i furti in appartamento a Roma. La situazione ormai non risparmia nessun quartiere, in qualunque quadrante della Città Eterna che andiamo ad analizzare. Solo negli ultimi giorni, i casi più emblematici hanno toccato le realtà del II, XI, VI e X Municipio. Come hanno riscontrato anche le forze dell’ordine, la situazione è diventata complessa per contrastare questi fenomeni: oltre ai proprietari di casa in vacanza e che lasciano le abitazioni provvisoriamente senza custodi, i ladri stanno sperimentando nuovi metodi per intrufolarsi nelle abitazioni della Capitale.

I ladri sperimentano nuovi metodi per rubare negli appartamenti di Roma: le indagini

La situazione viene ben descritta in un approfondimento de Il Messaggero, che mostra come Roma sia nella morsa dei “topi d’appartamento”. A muoversi sarebbero soprattutto bande di georgiani e slavi, con molti componenti già noti alle forze dell’ordine e che sono tornati a operare in Italia dopo essere stati espulsi nel nostro stesso Paese.

Al di là della fragilità dello Stato italiano verso certi personaggi, è indubbio come oggi nessun quartiere si salvi dalla presenza dei ladri. All’Infernetto, i malviventi sarebbero tornati a prendere di mira le ville delle famiglie. Per monitorare queste abitazioni, i “topi d’appartamento” si servirebbero di droni elettronici: grazie a video e foto dall’alto, i dispositivi rivelerebbero i particolari della casa e soprattutto se in questo momento i proprietari sono in vacanza o meno. Una vicenda che, in egual modo, oggi si vedrebbe anche nei vicini quartieri di Casal Palocco e le Saline di Ostia Antica.

L’utilizzo del silicone nelle case di Portuense: la nuova idea dei topi d’appartamento

Un altro metodo sperimentato dai ladri, è quello del filo di silicone appoggiato sul lato della porta tra l’anta e i coprifili. Se il filo di silicone non si rompe dopo il primo sopralluogo dei malviventi, significa che nessuno è entrato in casa e probabilmente i proprietari sono in vacanza. Una certezza quasi matematica per i malviventi, che in questa maniera riescono con più semplicità a svaligiare gli appartamenti che gli interessano. Negli ultimi giorni, tale metodo è stato riscontrato nella zona di Portuense e Monteverde.