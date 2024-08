Furti in auto a Roma, svaligiata la macchina del musicista Roberto Angelini: portata via la strumentazione musicale altamente professionale

Nuovi furti in auto a Roma, questa volta con un illustre personaggio della musica italiana: il musicista Roberto Angelini, volto di Propaganda Live e che aveva collaborato nell’ultimo concerto di Max Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri al Circo Massimo. I ladri avrebbero trovato la macchina del cantautore questa notte, mentre era parcheggiata in via Livorno. A rendere più sfortunato l’episodio, la presenza di strumentazione musicale e altamente professionale all’interno dell’abitacolo al momento della visita dei ladri. Dei materiali, al momento, non è rimasta traccia.

Roberto Angelini vittima di un furto in auto a Roma: persa la strumentazione musicale

Migliaia di euro di danni, quelli che ha contato nella giornata di ieri Angelini dopo essersi accorto del furto. I ladri avrebbero spaccato un vetro anteriore della sua BMW, che ha permesso ai malintenzionati di aprire l’automobile e svaligiarla con grande facilità nel pieno della notte. Numerosi gli strumenti particolari sottratti al musicista, come comunica sul proprio profilo Instagram per essere aiutato dai fan a ritrovarli: “Un baule con le ruote che conteneva ARP, un modulare composto da pedali per chitarra, pensato da me e gli amici di Effetti di Clara. I pedali sono posizionati su di una struttura tipo Moog con le gambe montabili separatamente. Nel suo insieme è unico. Smontandolo, i pedali che potrebbero rivendere singolarmente sono: Strymon Big Sky; Strymon Time Line Meris 8bit; Meris Enzo (mi mancherai…); Meris Hedra; Strymon Orbit; Fuzz Tortuga werewolf; Empress tremolo 2; Empress compressor; Digitech HarmonyMan; Freeze elettro-harmonix; Audio controller EFX-LE musicomlab”.

La particolarità degli strumenti rubati al musicista romano

Roberto Angelini, per essere aiutato dal pubblico o i cittadini romani a ritrovare gli strumenti, fornisce ulteriori dettagli sulla loro particolarità per riconoscerli più rapidamente: “Alcuni di questi pedali hanno dei preset da me creati per il concerto Fabi/Silvestri/Gazzè dello scorso 6 luglio. Magari chi ha rubato sta roba non sa come riportare gli effetti al default iniziale, quindi se vi dovesse capitare un delay o reverbero con nomi di canzoni di Niccolò, Max o Daniele, avvertitemi subito“.