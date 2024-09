Furti in auto e in appartamento a Ostia, Repubbliche Marinare in balia dei ladri

Il territorio di Ostia in balia dei furti: ladri all’assalto di Repubbliche Marinare, tra colpi in appartamento e nelle automobili in sosta

E’ boom di furti a Ostia, in un fenomeno criminale che rende ancora più amara la conclusione dell’estate lidense. I malviventi ormai da diverse settimane avrebbero concentrato i propri sforzi nella parte Ponente del territorio, mettendo a segno diversi colpi soprattutto nel quadrante delle Repubbliche Marinare. Con l’aumentare degli episodi legati ai furti all’interno delle automobili, recentemente sarebbero aumentati anche i casi legati alla violazione delle abitazioni da parte dei criminali.

Il quartiere delle Repubbliche Marinare a Ostia in balia dei ladri

Una vicenda che, come spiegato dal telegiornale di Canale 10, avrebbe preso graduale forza a partire dal mese di agosto. Ecco allora come numerosi episodi tra corso Duca Di Genova, via Francesco Grenet e viale delle Repubbliche Marinare, hanno rafforzato l’azione criminale dei ladri in alcuni appartamenti della zona. Secondo le indagini condotte dalla Polizia di Stato, anche grazie all’ausilio delle telecamere interne alle scale condominiali e le case, a muoversi sul territorio di Ostia Ponente sarebbero bande legate ai gruppi criminali provenienti dalla Georgia e il Sud America.

Proseguono i furti in auto nella zona

La situazione vedrebbe i ladri muoversi ad ampio raggio sul territorio delle Repubbliche Marinare, alternando agli appartamenti anche i colpi nelle singole automobili. In un’attività criminale perpetrata soprattutto dai gruppi dei latinos, i malviventi sarebbero specializzati nello smontaggio delle autovetture in sosta e la vendita di pezzi al mercato nero che riguarda Roma e il Centro Italia. Tra le vittime anche la figlia del Presidente del Nuovo Comitato di Quartiere Repubbliche Marinare, Ugo Manes, che nei giorni scorsi ha visto violata la propria Smart da ignoti: all’interno dell’abitacolo, i malviventi avrebbero rubato addirittura lo sterzo per guidare. Un furto che segue di pochi giorni il furto ai danni di una Toyota Yaris Cross, quest’ultima parcheggiata sulle strisce bianche di piazza Quarto dei Mille.