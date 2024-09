Furti in auto Ostia, lungomare ancora in balia dei ladri

Proseguono i furti in auto a Ostia, ladri colpiscono di sera e svaligiano un’automobile in sosta sul lungomare Paolo Toscanelli

Proseguono i furti in auto a Ostia. La situazione vedrebbe ormai un campo libero a favore dei malintenzionati, che sarebbero ulteriormente favoriti nella propria azione criminale anche per l’attuale mancanza d’illuminazione sul lungomare lidense. Proprio questa zona turistica sarebbe la più toccata dalle mani dei furfanti, che anche nelle ultime settimane avrebbero continuato a perpetrare furti verso le automobili in sosta.

Proseguono in furti in auto sul lungomare di Ostia

L’ultimo episodio si sarebbe consumato sul lungomare Paolo Toscanelli, a pochi da piazza Anco Marzio e nel pieno Centro Storico del territorio lidense. I ladri avrebbero agito durante la serata, approfittando di come il proprietario dell’auto si fosse allontanato per una passeggiata al Pontile. Tornato alla macchina verso le 23, apparentemente tutto gli sembrava in ordine. Peccato come nel cassetto sotto il volante, tutto il suo interno fosse stato svuotato: chiavi di casa e documenti dell’automobile compresi.

A distanza di pochi giorni, dopo l’irruzione in macchina, gli stessi ladri sembrerebbe avrebbero fatto capolino a casa sua. Prendendo l’indirizzo dalla documentazione dell’automobile, prima avrebbero colpito la casa del proprietario della macchina e successivamente anche quella del vicino.

Il fenomeno non si placa tra Piazza Quarto dei Mille e Anco Marzio

L’episodio, raccontato sul gruppo Facebook di Ostia Informa, segnala l’ennesimo caso di furti in auto nella zona del lungomare di Ostia. Settimana scorsa, nell’area di piazza Quarto dei Mille, i ladri hanno assaltato una Toyota Yaris Cross nuova. I malintenzionati hanno colpito sapientemente l’automobile, sapendo che i proprietari – residenti nella zona – erano in vacanza all’estero e il mezzo sarebbe parcheggiato per qualche giorno sulle strisce bianche. Una situazione non nuova alla famiglia, considerato come nei mesi scorsi avevano subito ulteriori furti anche con la vecchia automobile e tutto per delle refurtive di misero valore.