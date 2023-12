Furti in casa dei calciatori romani: colpito anche Zalewski

Furti nelle case dei calciatori a Roma, svaligiata la casa del giocatore Nicola Zalewski: portati via gioielli e oggetti preziosi.

Una nuova ondata di furti nelle case dei calciatori romani si abbatte sulla Capitale, con l’ultimo episodio che coinvolge l’esterno giallorosso Nicola Zalewski. I ladri, dopo aver forzato la porta finestra della casa del giocatore italo-polacco, sono riusciti a fuggire con un bottino che ha compreso gioielli d’oro e oggetti preziosi di grande valore.

Furti a Roma: ladri anche a casa di Zalewski

Il calciatore dell’AS Roma ha personalmente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine nella giornata di giovedì 28 dicembre 2023, subito dopo aver scoperto di essere stato vittima di furto nella sua abitazione dell’Eur. I Carabinieri della locale compagnia sono immediatamente intervenuti nell’abitazione dello sportivo, confermando il furto e avviando le indagini per risalire agli autori del colpo. Al momento, resta da quantificare l’entità del bottino sottratto alla giovane promessa giallorossa. Il calciatore, 21enne originario di Poli, ha regolarmente sporto denuncia-querela per il furto subito.

Non si fermano i furti nelle case dei calciatori che vivono a Roma

Questo episodio si inserisce in una serie di furti che hanno colpito diverse personalità del mondo del calcio nella Capitale. Lo scorso novembre 2023, ricorderemo come il calciatore Matteo Zaccagni e l’influencer Chiara Nasti avevano subito un analogo destino, con i ladri che erano riusciti a fuggire con un bottino stimato intorno agli 80mila euro. Chris Smalling, il più prestigioso difensore della Roma, ha dovuto fare i conti con due episodi simili: uno a ottobre, quando non era in casa, e un altro nell’aprile del 2021, quando era stato rapinato dai ladri che si erano intrufolati nella sua villa sull’Appia Antica mentre dormiva.

I giocatori della Roma vittime dei ladri in casa

Risalendo nel tempo, altri calciatori famosi con le squadre romane sono stati vittime di furti nelle loro abitazioni romane, tra cui Jeremy Menez, Erik Lamela, Gervinho, Radja Nainggolan ed Edin Dzeko. La serie di furti ha messo in allarme l’ambiente calcistico della Capitale, portando le forze dell’ordine a intensificare i controlli e la sorveglianza nelle zone abitate dai calciatori. Al momento, resta aperta la caccia ai responsabili di questi reati che hanno colpito il mondo dello sport nella Capitale.