Furti in metro e sui bus a Roma: 10 arresti in poche ore

Dieci le persone arrestate, quasi tutte avevano preso di mira turisti e visitatori al Centro di Roma. L’inasprimento dei controlli dei carabinieri ha permesso di identificare numerosi casi di furto nella Capitale.

Furti, scippi e taccheggi. Sono diversi i reati in cui si sono imbattuti nelle ultime ore i carabinieri di Roma, con particolare riferimento alle zone più frequentate dai turisti, come Termini e le fermate della metro A. I controlli hanno permesso, di concerto con la procura della Repubblica, di arrestare 10 persone, tra cui due donne, accusate per furto.

Microcriminalità: nel mirino di ladri e borseggiatori i turisti del Centro storico

I carabinieri della stazione di Roma piazza Venezia hanno arrestato in flagranza due georgiani di 34 e 22 anni, entrambi senza fissa dimora, già noti alle forze dell’ordine, sorpresi subito dopo aver estratto uno smartphone dalla tasca di una donna russa di 42 anni mentre passeggiava per piazza Venezia con il figlio nel passeggino.

Inoltre, è stato arrestato un cittadino ucraino di 50 anni, con precedenti, bloccato a bordo del bus di linea alla fermata Plebiscito, dopo che aveva asportato uno smartphone a un passeggero inglese di 62 anni.

Taccheggio a Termini: tre persone arrestate. Rubavano vestiti e articoli di profumeria

Due donne, una 60enne della provincia di Caserta e una 18enne della provincia di Viterbo, sono state arrestate dai carabinieri del nucleo scalo Termini subito dopo aver asportato da un negozio di abbigliamento alcuni capi del valore di oltre 270 euro, ai quali avevano rimosso le placche antitaccheggio per eludere i controlli della vigilanza. Sempre gli stessi carabinieri, hanno arrestato un uomo di 43 anni, ucraino, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dai militari dopo aver asportato da una profumeria alcuni articoli del valore di oltre 290 euro che aveva occultato all’interno della giacca.

Portafogli e smartphone rubati sulla metro A: arrestate tre persone sui mezzi pubblici

Sulla linea della metro A, i carabinieri della stazione di Roma Monte Mario hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 36 anni, senza fissa dimora, sorpreso dopo essersi impossessato del portafogli di un turista olandese. Inoltre, i carabinieri della stazione di Roma viale Eritrea, alla fermata della metro Repubblica, hanno arrestato in flagranza un 58enne egiziano, già noto alle forze dell’ordine, subito dopo aver sottratto uno smartphone a un passeggero 77enne. In aggiunta, i carabinieri della stazione di Roma Salaria hanno arrestato in flagranza un cittadino romeno di 55 anni, sorpreso all’altezza della fermata Termini, subito dopo aver tentato di impossessarsi di un portafogli di un turista slovacco di 57 anni.

Infine, i carabinieri della stazione di Roma piazza Bologna hanno arrestato un cittadino cubano di 35 anni, senza fissa dimora, per aver tentato di sottrarre uno zaino di un avventore in piazza Bologna, che conteneva una macchina fotografica e un computer. Tutte le vittime di furto consumato hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati.