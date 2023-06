Furti nel X Municipio, svaligiata una banca all’Axa

Nuovi episodi di furti nell’entroterra del X Municipio di Roma Capitale. All’interno del quartiere AXA, questa notte dei ladri avrebbero fatto irruzione in una sede bancaria su piazza Eschilo. Un colpo velocissimo, dove i malviventi sarebbero riusciti a sottrarre diverse quantità di denaro nonostante l’attivazione dell’allarme e il tempestivo arrivo dell’Istituto di Vigilanza che controllava i locali.

Il colpo in banca nel X Municipio

L’episodio sarebbe andato in scena questa notte, 22 giugno. All’incirca verso le 2.50 di oggi, infatti, dei ladri si sarebbero introdotti nel locale bancario, facendosi strada grazie allo sfondamento dei vetri che affacciavano sulla strada. Non è chiaro con quale mezzo abbiano compiuto l’azione, ma è molto probabile che si siano aiutati con un ariete apposito o addirittura utilizzando la propria automobile per sfondare le imponenti vetrate.

La banca messa a sottosopra nella zona dell’Eschilo

Da quello che sappiamo, la zona di piazza Eschilo non risulta tranquilla da diversi anni a questa parte. Dopo la sparatoria ai danni dell’atleta Manuel Bortuzzo, nella zona sono proseguiti casi di malamovida e di furti nelle abitazioni che sorgono nei dintorni della famosa piazza nell’entroterra del X Municipio. Chi ha operato stanotte all’AXA, secondo i primi riscontri, sapeva abilmente dove poter mettere le mani. In un colpo che potremmo definire come una “toccata e fuga”, i ladri pur mettendo sottosopra i locali bancari, hanno indovinato nel giro di pochi secondi dove venivano tenuti i soldi da sottrarre.

I soldi rubati all’istituto bancario dell’AXA

Sul furto avvenuto nella zona dell’entroterra lidense, le indagini proseguono. Infatti, ancora non ci sono informazioni riguardo la somma sottratta alla banca durante il colpo di stanotte. Che qualcosa sia stato portato via è ufficiale, ma ancora l’istituto bancario tiene il massimo segreto sulla cifra sparita dalla propria cassaforte. Probabilmente nelle prossime ore, sulla questione potrebbero emergere nuovi sviluppi.

Le piste che si stanno valutando sul caso

Come consuetudine in questi casi, le ipotesi riguardo il furto in banca sono diverse. La Polizia di Stato, insieme all’Istituto di Vigilanza, si è subito precipitata sul posto questa nota dopo lo scatto dell’allarme, trovando davanti ai propri occhi la vetrina dei locali sfondata e ovviamente lo spazio lasciato a soqquadro. Per ora, le ipotesi più accreditate risulterebbero quelle legate a un ladro che lavora in solitaria, che da solo avrebbe distrutto la vetrina, preso i soldi dalla cassaforte e successivamente se la sarebbe data a gambe per non incorrere all’arresto.

Altra ipotesi al vaglio, sarebbe quella di una banda specializzata nei furti nelle banche. I ladri in questione, a bordo di una macchina bianca, opterebbero un’azione analoga al furto avvenuto all’AXA, con rottura dei vetri del negozio, estrazione dei soldi e fuga rapida per far perdere le tracce. I presunti ladri, secondo le indagini, avrebbero già colpito degli istituti bancari nella zona di Prati e dell’Aurelio.