Furto a Roma: prima la distrae, poi entra in auto e porta via borsa e contanti

Roma. Un furto improvviso, in strada. Poi le urla della donna che chiedeva aiuto arrivate per fortuna all’orecchio della volante dei Carabinieri che si trovava a pochi metri dall’accaduto. Una scusa banale per avvicinarla: la donna era una turista tedesca che così si è lasciata avvicinare dall’uomo che, subito dopo, le ha sottratto contanti, documenti, effetti personali e tutto ciò che era contenuto nella sua borsa.

Roma è un incubo per i turisti (e non solo): furti e borseggi senza tregua nelle metro

Furto in strada: donna distratta e derubata di borsa e contanti

Così, dopo il loro intervento, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 36enne originario di Cuba, ora, gravemente indiziato di furto aggravato per il suo agguato ai danni della donna, rimasta letteralmente traumatizzata dall’evento. Ecco come è andata.

Non solo metro, turisti nel mirino

Non ci si può distrarre un attimo nella Capitale. Sopratutto se si è turisti. Borseggiatori e malfattori hanno una particolare abilità nell’individuare i soggetti che potrebbero essere poco esperti delle dinamiche che avvengono in città, per questo i turisti sono tendenzialmente i soggetti ideali per i loro agguati. Non solamente nelle metro, dove la calca è una alleata importante per trafugare oggetti, ma anche in strada, all’improvviso, come nell’ultimo caso segnalatoci.

La dinamica del furto e l’arresto

Una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un servizio perlustrativo, nel transitare in via Alberto Bergamini è stata avvicinata da una donna che chiedeva aiuto. La donna ha riferito ai militari che qualche istante prima, un uomo si sarebbe avvicinato alla sua auto e con una scusa l’avrebbe distratta, riuscendo poi a sottrarle denaro contante, effetti personali contenuti in una borsa custodita all’interno della sua auto. Ricevuta la segnalazione e la descrizione dell’uomo, i militari sono riusciti a bloccare e identificare l’indagato poco distante dall’luogo della vicenda. La perquisizione ha permesso ai Carabinieri di recuperare e restituire la refurtiva alla vittima che ha presentato regolare denuncia querela mentre per il 36enne sono scattate le manette. L’arrestato, al termine del fotosegnalamento, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.