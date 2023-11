Furto a casa Zaccagni-Nasti, i ladri osservavano la famiglia: “Sapevano come muoversi nella casa e nella palazzina”

Un furto mirato e ben pianificato, con i ladri che sembravano conoscere ogni dettaglio della dimora. È quanto è accaduto nella casa del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, e della moglie influencer, Chiara Nasti, nel cuore di Roma.

Le indagini sul furto a casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti

Il furto è stato denunciato sei giorni fa, e la squadra mobile è attualmente impegnata nell’indagine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i ladri hanno individuato l’unica finestra non coperta dal sistema di allarme e non sorvegliata dalle telecamere. Un elemento intrigante è che neanche le telecamere del comprensorio hanno ripreso l’arrampicarsi dei ladri sui muri della palazzina.

Le scoperte sul furto a casa del calciatore della Lazio

La Polizia sta valutando la possibilità che il furto sia stato commissionato, esaminando se la casa del calciatore fosse un obiettivo predefinito per una banda che aveva studiato attentamente il terreno. La refurtiva, del valore di 80.000 euro, include gioielli, borse firmate e carte di credito. Tra gli oggetti sottratti, spicca una collana personalizzata con il numero 20, tempestata di diamanti, a rappresentare la maglia di Zaccagni nella Lazio e nella Nazionale.

Le reazioni di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti

Il sopralluogo dei ladri è stato preciso, ma non sono riusciti ad aprire la cassaforte, deludenti per loro che speravano in un bottino più cospicuo. Le indagini indicano la possibilità che i colpevoli siano cittadini albanesi specializzati in furti acrobatici, noti per la loro agilità. Il furto avviene dopo una rapina subita dalla coppia poco prima dell’estate, durante la quale Chiara Nasti era stata derubata di un orologio Rolex dal valore di 20.000 euro. In quell’occasione, i rapinatori avevano utilizzato l’escamotage della truffa dello specchietto, sottraendo all’influencer il prezioso orologio con diamanti. In attesa degli sviluppi delle indagini, Zaccagni e Nasti affrontano il disagio di aver perso non solo beni di valore, ma anche un oggetto simbolico legato al mondo del calcio.