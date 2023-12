Furto all’Aeroporto di Fiumicino: colpo da 70 mila euro nel bagaglio di un anziano agricoltore tedesco

Furto da migliaia di euro all’Aeroporto di Fiumicino: al check-in, anziano signore derubato di 70 mila euro.

Un viaggio che doveva essere un momento di gioia e riunione familiare, al contrario si è trasformato in una tragedia per un anziano agricoltore di 80 anni proveniente dalla Germania e pronto a ripartire dall’Aeroporto di Fiumicino. L’uomo, giunto a Roma per visitare alcuni parenti, aveva deciso di portare con sé tutti i suoi risparmi, pari a 70 mila euro in contanti, temendo di lasciarli incustoditi nella sua abitazione.

Il furto da 70 mila euro all’Aeroporto di Fiumicino

Tutto sembrava procedere normalmente fino al viaggio di ritorno, quando mercoledì scorso 13 dicembre, l’anziano è stato vittima di un furto durante le fasi del check-in presso l’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’uomo è stato avvicinato da un individuo che, fingendo di chiedergli informazioni per il viaggio, ha sottratto la sua valigia contenente l’ingente somma di denaro.

L’anziano signore tedesco rapinato dei 70 mila euro

Sconvolto dalla perdita di tutti i suoi risparmi, l’anziano ha prontamente segnalato l’accaduto alle autorità, rivolgendosi agli agenti Polaria. Gli agenti hanno immediatamente visionato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza interne all’Aeroporto di Fiumicino, identificando il sospettato grazie all’identikit tracciato. L’uomo è stato arrestato il giorno successivo, giovedì 14 dicembre 2023, mentre si aggirava tra i passeggeri dell’aeroporto.

Ladro preso all’Aeroporto di Fiumicino ma i soldi sono spariti

Nonostante l’arresto del presunto ladro, al momento non è stata ancora ritrovata alcuna traccia dei 70 mila euro rubati all’anziano agricoltore tedesco. Le indagini per ritrovare l’ingente somma sono ancora in corso, e la polizia sta lavorando per recuperare i 70 mila euro sottratti e portare il colpevole di fronte alla giustizia italiana. Questa triste vicenda mette in luce la necessità di una maggiore attenzione e precauzione durante i viaggi in aereo, specialmente quando si tratta di trasportare somme considerevoli di denaro. La comunità è unita nel condannare questo atto vile e spera che la giustizia possa fare presto luce sulla vicenda, restituendo all’anziano agricoltore la tranquillità e la sicurezza che merita.