Furto da 300mila euro nella ditta di spedizioni: ladri in fuga incendiano auto e seminano chiodi

Furto da 300 mila euro in un capannone di una ditta di spedizioni, Carabinieri a caccia dei ladri: l’episodio a Ceccano

Un furto da 300mila euro è andato in scena nella zona di Ceccano, in Provincia di Frosinone. Un gruppo di ladri con preparazione paramilitare ha preso d’assalto il capannone di una ditta di spedizioni, trafugando materiali elettronici come computer e smartphone. Per fuggire senza essere disturbati dalle forze dell’ordine, hanno poi disseminato la strada di chiodi e dato fuoco a tre autovetture.

Il colpo da 300 mila euro a Ceccano: cos’è accaduto

Come racconta Il Corriere della Sera, i ladri si sono presentati intorno alle 4 del mattino al capannone. Hanno potuto agire incontrastati nel sito industriale di via Morolense 1, dove operava la SG Logistics: questa una realtà specializzata nei trasporti di prodotti elettronici, che lavorava per conto di Amazon o Mondo Convenienza nella zona di tutta la Ciociaria. All’interno del capannone, proprio quella sera, i ladri sapevano come si trovasse una partita di prodotti elettronici da centinaia di migliaia di euro: una precisione anomala, che fa sospettare la presenza di una talpa all’interno dell’azienda.

La fuga dei ladri

Per fuggire, i ladri hanno messo in piedi una tecnica da guerriglia urbana. Sulla strada che conduceva al capannone, hanno cosparso chiodi a quattro punte. Inoltre, sempre lungo il tragitto, hanno bruciato tre automobili. Analizzate dalle forze dell’ordine, è risultato come le autovetture date alle fiamme fossero state rubate nelle settimane scorse.

Ad accorgersi del disastro dentro il capannone gli stessi operai, che qualche decina di minuti dopo si stavano recando alla sede per iniziare il turno di lavoro: si sono trovati un muro di fuoco davanti la strada, dovendo proseguire a piedi verso il sito o addirittura utilizzare strade secondarie. Al loro arrivo, hanno potuto confermare l’azione dei ladri: probabilmente otto uomini a volto coperto, che hanno demolito l’armadio degli oggetti elettronici per portare via i prodotti.