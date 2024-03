Furto d’auto da film a Fiumicino: rubata la macchina a un produttore cinematografico

Ieri sera a Fiumicino si è svolto un furto d’auto molto costoso: ladri hanno sottratto la macchina di un produttore cinematografico.

Nella serata di ieri, a Fiumicino è avvenuto un furto d’auto. Non una normale sparizione della macchina, considerato come il mezzo fatto sparire appartenga a un noto produttore cinematografico hollywoodiano. La vicenda si è rivelata ghiotta per i ladri entrati in azione, che all’interno del veicolo hanno trovato migliaia di euro e soprattutto dei rarissimi orologi Rolex. Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Stato.

Furto d’auto da migliaia di euro a Fiumicino

Il produttore cinematografico, Chris Nami Maleki, si trovava a Fiumicino per cena. Aveva deciso di lasciare la sua supercar su via della Torre Clementina, parcheggiandola solo per cenare presso un noto ristorante della zona. Uscito dall’attività di ristorazione, intorno alle 22, si sarebbe accorto di un grosso problema: la sua macchina era sparita dal parcheggio dove l’aveva lasciata poche ore prima. Subito, assistito da alcuni cittadini della zona, ha allertato le forze dell’ordine sullo spiacevole episodio.

Gli oggetti rubati al produttore cinematografico

La vicenda ha spiazzato tutta la zona, poiché il colpo è avvenuto proprio nel centro del Comune di Fiumicino. Secondo la denuncia esposta dall’uomo, il danno subito non sarebbe legato solo alla sparizione dell’automobile di lusso. All’interno della macchina l’uomo aveva diversi beni, che probabilmente gli servivano per la permanenza a Roma e i vari incontri cinematografici da tenere nella Capitale e le altre zone del Centro Italia.

Come denunciato alla Polizia, l’uomo nell’automobile teneva una somma in denaro vicina ai 4 mila euro. Nella macchina, inoltre, erano presenti due prestigiosi Rolex, da un valore complessivo di 40 mila euro. Sulla vicenda indagano da ieri sera i poliziotti, che con diverse volanti si erano presentati davanti al ristorante di via della Torre Clementina e avevano provato a individuare la macchina in alcune aree chiave del territorio comunale. Le ricerche vanno comunque avanti, con nuovi particolari che potrebbero emergere col passare delle ore.