Furto delle collanine al Parco Schuster, ladri minacciano le vittime con il coltello

Furto delle collanine la scorsa notte al Parco Schuster di Roma: due giovani romani aggrediti da tre malviventi col coltello

Poteva essere una serata tranquilla e all’insegna della movida per due ragazzi romani, che avevano deciso di passare la serata di giovedì scorso ballando nell’area d’intrattenimento interna al Parco Schuster. Un momento che si è trasformato in un incubo, quando i giovani sono stati aggrediti da tre soggetti malintenzionati. I malviventi li hanno prima aggrediti con un pretesto fantasioso, utile solo a stordirli con le botte e poi strappargli le collanine dal collo.

Notte da incubo con aggressione al Parco Schuster

Le vittime sono due ragazzi di 17 e 19 anni, che spesso si presentavano al Parco Schuster per passare le serate estive con la propria comitiva. Una situazione che si è trasformata in una notte da dimenticare tra il 4 e il 5 settembre. Come spiega Il Messaggero, verso la mezzanotte in pista si sono avvicinati tre coetanei, due italiani e un egiziano già noti alle forze dell’ordine per episodi di aggressione e borseggio. Prima con fare minaccioso hanno chiesto le catenine ai giovani romani, poi per farli cedere hanno alzato una rissa, con le vittime che hanno avuto la peggio.

L’aggressione per portare via le catenine

Il soggetto egiziano, anche lui poco più che maggiorenne, per intimorire maggiormente le vittime ha estratto un coltello. Anche se non sono partiti fendenti al corpo dei due ragazzi rapinati, ugualmente l’aggressione si è rivelata molto violenta. Chi è stato testimone della scena, evidenzia come una pioggia di pugni e calci siano piovuti sul corpo dei due giovani adolescenti, con colpi che hanno interessato la testa, lo stomaco e la schiena.

Il ritrovamento delle catenine nel quartiere di Porta San Paolo

Una volta storditi dalle percosse, e il viso completamente tumefatto, i ladri hanno potuto strappare le collanine dal collo delle due vittime. I presenti hanno subito allertato le forze dell’ordine per l’episodio, con gli agenti della Polizia di Stato che hanno iniziato subito un’operazione a tappeto per trovare i tre ladri. I ragazzi italiani sono trovati in un’area isolata della via Ostiense, coi poliziotti che hanno rinvenuto anche la collanina.

Più complesso il ritrovamento del soggetto magrebino, che si era allontanato dal Parco Schuster e stazionava in un’altra zona del quartiere Basilica San Paolo. Trovato a bordo di un motorino, sotto la sella è stata trovata la seconda collanina e il coltello con cui aveva minacciato i due giovani italiani.