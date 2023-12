Furto di auto con aggressione ai danni di un operaio a Sezze: Carabinieri acciuffano i due ladri

Prima aggrediscono un operaio di Sezze, poi gli rubano la macchina: Carabinieri rintracciano i ladri e li arrestano.

La Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Latina ha emesso una segnalazione di ricerca per due individui responsabili di un’aggressione e furto di un’auto nel Comune di Sezze. Gli aggressori avevano percosso e minacciato un operaio locale, sottraendogli la propria autovettura prima di dileguarsi.

Furto d’auto e aggressione verso un operaio di Sezze

La pattuglia della Stazione Carabinieri di Sezze, già impegnata in un servizio coordinato di controllo del territorio per contrastare i furti in abitazione, è intervenuta prontamente. Grazie all’utilizzo dell’impianto satellitare a bordo del veicolo rubato, in collaborazione con le centrali operative di Latina e Aprilia, i Carabinieri hanno coordinato un’efficace operazione di localizzazione.

Le ricerche dei Carabinieri verso i protagonisti del furto

Dopo una serie di individuazioni e ricerche che si sono protratte nei minuti successivi, l’autovettura rubata è stata individuata ad Aprilia, in località Campo di Carne, Via Callas, nei pressi del campo sportivo. Qui, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia, insieme a quelli della Stazione CC di Cisterna, sono riusciti a bloccare e immobilizzare i due rapinatori, padre e figlio di 47 e 24 anni.

Gli arresti nel territorio di Sezze

L’arresto è avvenuto in ottemperanza alle disposizioni dell’A.G. (Autorità Giudiziaria), e successivamente, i due arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Aprilia. L’efficienza e la tempestività dell’operazione dei Carabinieri dimostrano l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e l’utilizzo di moderne tecnologie come l’impianto satellitare, che ha consentito di riportare prontamente alla giustizia i responsabili di questo violento episodio criminoso. La comunità locale può ora respirare un po’ più tranquilla, sapendo che le forze dell’ordine sono pronte a intervenire con determinazione per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

Il ritrovamento del veicolo rubato a Sezze

L’arresto dei due rapinatori è un’ottima notizia per la comunità locale. La rapida risposta delle forze dell’ordine è stata fondamentale per assicurare alla giustizia i responsabili di questo violento episodio. L’utilizzo dell’impianto satellitare ha dimostrato ancora una volta la sua efficacia nel rintracciare veicoli rubati. Questa tecnologia è sempre più utilizzata dalle forze dell’ordine, e rappresenta un importante strumento per la prevenzione e la repressione dei reati. La collaborazione tra le forze dell’ordine è un altro aspetto fondamentale che ha contribuito al successo dell’operazione. La sinergia tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini.