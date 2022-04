Gaeta, aggredisce la sua ex moglie per strada e poi i Carabinieri: arrestato

Ultimamente i Carabinieri stanno riscontrando nelle zone di Gaeta e dintorni sempre più episodi di microcriminalità. Ieri sera infatti durante uno dei loro controlli hanno notato che un uomo anziano stava aggredendo con violenza l’ex moglie per strada. L’ira dell’uomo si è poi riservata anche contro i Carabinieri che sono stati costretti ad arrestarlo.

La microcriminalità a Gaeta

Ieri sera i Carabinieri sono stati aggrediti da un anziano di circa 75 anni residente a Gaeta. Gli agenti si sono avvicinati per fermare l’aggressione e capire cosa stesse succedendo ma questo è stato più difficile del previsto. L’anziano infatti si sarebbe agitato così tanto da inveire contro gli agenti lanciando una transenna per bloccarli. Su disposizione dell’AG di Cassino l’uomo è stato arrestato e associato presso la camera di sicurezza della tenenza di Gaeta in attesa dei successivi adempimenti di legge.

La situazione nelle zone di Gaeta e dintorni sembra quasi essere fuori controllo. Reati di microcriminalità sempre più frequenti che preoccupano le forze dell’ordine. Questi episodi inevitabilmente hanno costretto gli agenti ad aumentare i controlli che ora hanno solo un obiettivo: riuscire a salvaguardare la tranquillità del territorio.