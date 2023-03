Gaeta, pestato a sangue per futili motivi: 43enne in gravi condizioni

Gaeta. Un’aggressione violenta avvenuta di recente, per motivi futili, ma che comportato seri danni alla vittima: due individui si sono scagliati con ferocia contro un 43enne del posto, procurandogli ferite molto gravi e per le quali ha ricevuto una prognosi di 25 giorni. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Controlli dei carabinieri a Gaeta

I servizi di controllo ordinari da parte della Compagnia Carabinieri di Formia continuano senza sosta, su tutto il territorio, senza sconti, soprattutto in vista del fine settimana, durante il quale le occasioni di illeciti aumentano fisiologicamente, come dimostrano i bollettini pubblicati da sempre. Tali controlli effettuati da parte dell’Arma, sono finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati di ogni genere, per garantire maggiore sicurezza ed incolumità a tutti i cittadini della zona.

Pestaggio per futili motivi: grave un 43enne

A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. In un’occasione, in particolare, è stata registrata una violenta aggressione proprio nella comunità di Gaeta, dove a conclusione di una articolata attività investigativa, i militari hanno intercettato e fermato 2 individui, di 23 e 25 anni, residenti a Gaeta, e successivamente identificate quali responsabili di lesioni personali per futili motivi ai danni di un 43enne dello stesso luogo, a cui hanno procurato ferite giudicate guaribili in almeno 25 giorni. Una prognosi importante, che la dice lunga sulla violenza e l’irruenza dell’aggressione che, a quanto pare, è stata innescata da futili motivi ma che si è conclusa nel peggiore dei modi.