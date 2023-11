Gaeta, rubano un assegno da 1.500 euro al ristorante: denunciate 2 persone

La Polizia di Stato di Latina ha denunciato oggi due individui residenti nella zona di Gaeta per i reati di furto e ricettazione di un assegno bancario del valore di 1.500 euro ai danni di un ristoratore locale.

Rubano un assegno da 1.500 euro al ristorante di Gaeta

Il furto è avvenuto lo scorso 18 novembre, quando il ristoratore ha ricevuto un assegno bancario di 1.500 euro da un cliente. L’assegno, che era stato lasciato in un foglio di carta sul bancone del ristorante, è stato sottratto da un ignoto. Il giorno successivo, il ristoratore si è accorto del furto e ha immediatamente presentato denuncia alla Polizia. Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina, hanno avviato le indagini, sfruttando le moderne tecnologie e l’analisi delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza dell’attività commerciale colpita e dell’istituto di credito dove l’assegno era stato incassato.

Le indagini per arrivare ai responsabili della vicenda

Le indagini hanno permesso di identificare i due responsabili del furto, un uomo e una donna di 30 e 25 anni, entrambi residenti nel sud pontino. I due sono stati deferiti in stato di libertà dopo l’acquisizione della querela presentata dal titolare dell’attività commerciale danneggiata. Il furto, che ha causato un danno economico stimato in 1.500 euro, è stato perpetrato con una rapida azione che ha coinvolto l’appropriazione indebita dell’assegno e il successivo incasso presso l’istituto di credito. La pronta risposta della Polizia di Stato di Latina, supportata dalle moderne tecnologie investigative, ha consentito di risolvere rapidamente il caso, riportando giustizia per il ristoratore di Gaeta.

Il racconto del ristoratore

La collaborazione tra le forze dell’ordine e la prontezza della vittima nel segnalare il crimine sono risultate fondamentali per il successo delle indagini. La denuncia, la rapida identificazione dei responsabili e la conseguente denuncia in stato di libertà dimostrano l’impegno delle autorità nella lotta contro il crimine, anche in situazioni di furto e ricettazione di modesta entità economica.