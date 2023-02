Spari nella notte: gambizzato un 27enne di Ciampino. Il ragazzo è grave

A Morena, nella serata di ieri, sabato 11 febbraio 2023, un ragazzo di soli 27 anni è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco. Il giovane è stato immediatamente ricoverato in codice rosso dopo la drammatica segnalazione. Ora si trova in ospedale in condizioni molto gravi.

27enne di Ciampino gambizzato a Morena

Il fatto ha spaventato l’intera comunità, scossa fortemente dalla notizia e dalle volanti della polizia presenti sul posto per poter raccogliere gli indizi necessari alla ricostruzione della dinamica. Molti residenti hanno avvertito gli spari e hanno temuto il peggio. Alcuni, come ci riferiscono i testimoni del posto sono scesi in strada allarmati dalla deflagrazione dei colpi e poi dal suono delle sirene spianate delle Forze dell’Ordine. Non ci sono elementi concreti, al momento, per poter ricostruire l’assalto ai danni del 27enne, anche se alcuni testimonianze frammentarie parlano di spari avvenuti mentre la vittima si accingeva a salire in macchina. Testimonianze da prendere con le pinze, perché la concitazione è tanta e saranno solamente le indagini a fare una ricostruzione più completa dell’agguato. Al momento, però, tutto fa pensare ad una vendetta per qualche losco affare, dal momento che la vittima stessa era già nota alla Polizia per precedenti.

La dinamica provvisoria dell’agguato

Come anticipato, il fatto sarebbe accaduto poco dopo le ore 22.30 di ieri sera, sabato 11 febbraio 2023, in Via dei Sette Metri, dove un 27enne di Ciampino, di professione commerciante, già noto alle forze dell’ordine, è stato attinto da due colpi di arma da fuoco sparati alle gambe che lo hanno ferito in modo grave. Subito dopo la segnalazione, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso dal 118 e ricoverato all’ospedale Sant’ Eugenio di Roma, dove attualmente si trova nelle mani dei medici. Sul posto diverse volanti della polizia di stato allertate anche dagli stessi cittadini, molti dei quali rimasti completamente scioccati dalla vicenda. Le indagini sono ancora in corso per poter ricostruire esattamente le ragioni e la dinamica di quel che è accaduto.