Un sabato politicamente importante (per il centrosinistra che, ricordiamo, governa la città) a Genzano di Roma, quello di oggi, 19 dicembre 2020.

E’ termina l’esperienza di Carlo Valle quale segretario della locale sezione del PD; iniziata il 6 aprile 2019.

Al timone dei democratici genzanesi arriva Agostino Cesaroni.

La politica, a qualsiasi livello e su qualsiasi sponda, è bella: se non ci fosse non vivremmo in una democrazia liberale.