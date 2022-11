Muore in pizzeria dopo un malore improvviso: la donna aveva 65 anni

Una tranquilla serata tra amiche, in buona compagnia dunque, all’interno di una delle pizzerie più rinomate del posto: domenica sera spensierata, senza pretendere troppo, con l’intento di rilassarsi e farsi due risate. Ma, purtroppo, le cose non sono andate propriamente così, perché un malore improvviso è calato come un fulmine a ciel sereno su di una donna, che in quel momento era appena entrata nel locale per consumare, e ha stroncato la sua vita. Probabilmente un arresto cardiaco che è valso la vita ad una donna che in quel momento si trovava all’interno della pizzeria. Nessun preavviso, nessun malore precedente e nessuna situazione di particolare tensione: solamente una buona pizza tra amici. Questi sono gli elementi che rendono ancora più tragica la sua morte, perché avvenuta all’improvviso e senza lasciarle nessuno scampo o possibilità di salvarsi.

Morta in pizzeria durante la cena a Genzano

Quando gli operatori del 118, infatti, sono arrivati sul posto, per lei non c’era già più nulla da fare. Nel dettaglio, i fatti sono avvenuti nella serata di ieri, domenica 6 novembre, in una nota pizzeria di Genzano, intorno alle 22.00. Una donna, mentre si trovava all’interno del locale, presumibilmente con amici, all’improvviso ha accusato un grave malore che in poco tempo l’ha strappata alla vita. Immediata è stata la chiamata al 188 da parte dei conoscenti e del personale all’interno del locale, ma purtroppo è stato tutto inutile. Gli operati ne hanno solamente constatato il decesso, una volta raggiunto il posto. Hanno fatto di tutto per rianimarla, ma nonostante le manovre messe in atto, per lei era già troppo tardi. Per il momento la causa del decesso sembrerebbe essere un arresto cardiaco. Subito dopo, sul luogo della tragedia, anche i carabinieri di Genzano per i necessari rilievi del caso. La morte della donna lascia un enorme vuoto, ma soprattutto l’angoscia terribile, e la consapevolezza, che la vita sembra essere davvero appesa ad un filo, esile, fragile.