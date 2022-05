Genzano, tutto pronto per le riprese di Fast & Furios: grande attesa per l’arrivo di Vin Diesel e Jason Momoa

C’è fermento e attesa a Genzano per l’arrivo della troupe di Fast & Furious. Nel piccolo borgo dei Castelli, come ha annunciato il sindaco una settimana fa, la produzione della celebre produzione cinematografica arriverà per girare alcune scene del nuovo capitolo di una delle saghe più amate dal pubblico.

Gli attori più famosi: Vin Diesel, Jason Momoa e Charlize Theron

E Genzano si trasformerà in una piccola Hollywood, con attori del calibro di Vin Diesel e Jason Momoa. L’ex fidanzato di Lady Gaga, conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Ronon Dex nella serie Stargate Atlantis, era anche Khal Drogo ne Il Trono di Spade: per lui è la prima volta in Fast & Furious, mentre Vin Diesel è il decano della serie. Tra le attrici più famose, troviamo la bellissima Charlize Theron. Altra star è la 43enne Michelle Rodriguez.

Genzano si trasforma in set: via i lampioni

Il titolo provvisorio è Fast & Furious10. Verrà girato il 16 e 17 maggio, ma già nei giorni precedenti la produzione americana Wildside srl si recherà a Genzano per sistemare il set. Verranno infatti rimossi i lampioni pubblici dell’illuminazione per poter consentire le riprese. Inoltre verranno effettuati altri lavori nelle strade. Il Comune ha avuto la rassicurazione che il 18 maggio maggio, data in cui la troupe andrà via, tutto verrà ripristinato come era in origine.

Ovviamente tutto ciò non avverrà a costo zero. Il “disturbo” frutterà alle casse del Comune circa 48mila euro, calcolati per occupazione di suolo pubblico e per le locazioni locali comunali. Le riprese avverano nella zona che va da via Belardi a via Buozzi, nel centro città. Per questo l’amministrazione comunale ha previsto per quei giorni delle chiusure delle strade interessate. Chiusure che probabilmente potranno interessare anche le strade limitrofe.

L’arrivo del cast

L’intero cast di Fast & Furios arriverà a Roma, all’aeroporto di Ciampino, giovedì 5 maggio. Tutti i protagonisti alloggeranno in un hotel dei Castelli. Lì resteranno fino alla mattina del 18 maggio. Il set sarà blindassimo, così come l’albergo. I fan faranno molta fatica a scattare foto e riprendere video da mandare sui social. Il film uscirà nelle sale nel maggio del prossimo anno.