Giallo a Stoccarda, trovati morti 2 ristoratori italiani: uno era della provincia di Latina

Giallo a Stoccarda, in Germania: qui due ristoratori italiani, entrambi di 53 anni, sono stati trovati senza vita. E ora chi indaga non sta escludendo nessuna pista, ma anzi tutti gli accertamenti sono in corso per fare chiarezza su una vicenda che, almeno per il momento, resta piena di ombre.

Chi sono i due ristoratori trovati morti a Stoccarda

Rosario Lamattina e Gianni Valle, sono loro i ristoratori italiani trovati senza vita nella cantina di un ristorante a Stoccarda. Entrambi di 53 anni, il primo era originario della provincia di Salerno (era di Caggiano), il secondo era di Roccagorga, piccolo paese della provincia di Latina.

Come ha riportato lo Stuttgarter Zeitung, i due uomini sarebbero morti a causa di ferite da taglio, ma ora bisogna capire cosa sia successo. Una lite sfociata nella violenza? C’era qualcun altro con loro? Le domande sono ancora senza risposta, ma presto chi indaga spera di trovare il punto di svolta. E fare chiarezza.

Le indagini

Secondo la polizia locale, nessun’altra persona era con loro. Ma l’autopsia è ancora in corso e tutte le piste sono al vaglio degli inquirenti. Dall’omicidio-suicidio alla violenta lite sfociata in tragedia.