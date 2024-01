Gino Paoli ed Elodie: una foto di lei senza veli scatena di nuovo il caos

Che sia una grande artista italiana è indiscusso, ma il voler associare le sue qualità canore alla sua indiscussa bellezza estetica, presentandosi anche svestita in foto o in video, provoca spesso critiche da parte del pubblico e anche di qualche personaggio noto, non in ultimo il famoso cantautore Gino Paoli.

Nuda alla presentazione del suo singolo

Elodie, artista romana che ha fatto il suo exploit nel programma condotto da Maria De Filippi, Amici, nel 2016 ha creato grandi polemiche sul web già quando nella presentazione di settembre scorso del suo nuovo singolo ‘A fari spenti’ è apparsa nuda. In quell’occasione anche simpatizzanti e fan della cantante si erano scatenati contro la stessa per lamentare l’eccessivo esibizionismo, visto che, per il lancio della canzone, si era fatta immortalare completamente con i soli capelli a coprirle il seno. Secondo il pubblico l’artista avrebbe dato anche un messaggio sbagliato evidenziando così la necessità, essendo una donna di doversi spogliare per avere successo.

Il duro commento di Gino Paoli che ha provocato la reazione della cantante

Non solo gente comune, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo hanno manifestato disappunto sulla scelta di Elodie di apparire nuda. In particolare Gino Paoli, prima di Natale aveva sottolineato: ‘Ieri avevamo Mina e la Vanoni, oggi emergono cantanti che mostrano il c***o’. Un’asserzione che proprio non era andata giù alla cantante 33enne che, per quanto non chiamata in causa direttamente, si era sentita colpita da quella dichiarazione e aveva risposto prontamente. ‘Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle m***e. Io preferisco essere una bella persona’.

Il ‘pentimento’ del cantautore… più duro della critica iniziale

Uno scambio tra i due che ha alimentato polemiche e critiche oltre che schieramenti. Ma Paoli sembra essersi pentito di quanto detto, al punto da aver voluto fare una precisazione. ‘E’ stato male interpretato quel che ho detto. Più andiamo avanti e più l’apparenza è più importante della sostanza. Non è importante quanto tu sia brava a cantare, ma che tu sia gradevole. Seguendo questa mentalità Dalla non sarebbe mai diventato Dalla’.

Popolo del web in rivolta: ‘Ma fate le cantanti?’

Un chiarimento che sembra alimentare ancora di più la diatriba tra il più noto autore de Il cielo in una stanza e la 33enne ‘figlia’ del talent Amici che di recente ha pubblicato su Instagram una nuova foto in déshabillé, coperta solo da uno slip. Anche in questo caso il popolo del web non è rimasto in silenzio. ‘Ma fate le cantanti, giusto? Chiedo. Perché non si capisce bene’ è uno dei commenti alla foto. Poi c’è chi molto più provocatoriamente scrive: ‘E’ calata la vendita dei dischi che hai dovuto tirare fuori la mercanzia?’ E a placare gli animi ci pensa la dolce metà della cantante, Andrea Iannone che tra i commenti posta un cuore…