Gioco d’azzardo e ludopatia, Roma spende 900 milioni di euro per le puntate

Sul piano del gioco d’azzardo, la città di Roma risulta come la realtà cittadina dove vengono spesi più soldi per le scommesse. Secondo le stime di Avviso Pubblico, sono almeno 900 milioni di euro i soldi spesi dalle persone, e i ludopatici, per tentare la fortuna. Numeri da record, conseguentemente, anche per il Lazio, che risulta tra le prime tre Regioni che giocano maggiormente d’azzardo in Italia.

Le cifre di Roma sul gioco d’azzardo

Viene da chiedersi, davanti simili dati, una domanda: quanto spende, in media, una persona per questa tipologia di giochi? Secondo le stime del 2021, la spesa media delle scommesse online è superiore 1.200 euro a giocatore. Almeno sul nostro territorio, si può parlare di un vero e proprio giro d’affari intorno al gioco. Forse anche per l’esperienza del Covid-19, i giocatori si sono trasferiti dalle vecchie sale scommesse alle applicazioni o i siti online per effettuarle. I dati sul 2023 in Italia, almeno fino al mese di giugno, mostrano un altro dato allarmistico: scommessi 11,7 miliardi di euro.

Il trend di Roma destinato a crescere

Roma non solo Capitale d’Italia, ma anche Capitale del gioco d’azzardo. In tal senso, se mostravano preoccupazione i dati di riferimento al 2021, non cambia la musica nel 2022. Solo nel territorio romano, infatti, le cifre registrate si attestano intorno ai 140 miliardi d’euro. Un simile trend, secondo gli analisti, potrebbe addirittura crescere ulteriormente in vista del 2023.

La nuova moda del gioco online

Che sia un poker oppure una scommessa sportiva, il lockdown ha spostato le persone verso l’utilizzo delle piattaforme online. Non solo conti prepagati per giocare “quando si vuole”, ma soprattutto la possibilità di farlo in “eventi live” e senza fare la fila nelle ricevitorie. Un modo più agibile per giocare agli interessati, che però, proprio per questo metodo, hanno visto tali persone spendere ancora più denaro intorno al gioco d’azzardo.