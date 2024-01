Giovane madre condannata per maltrattamenti sulla figlia

Il Tribunale di Roma condanna madre tossicodipendente per violenti maltrattamenti verso la figlia adolescente.

Nuovo caso di maltrattamenti in famiglia a Roma. Vittima di questa storia una ragazza romana adolescente, che dal 2019 è stata in balia dei raptus di rabbia della propria giovane madre tossicodipendente. La vittima racconta come la madre, sballata dalle sostanze stupefacenti, la minacciava e l’aggrediva fisicamente, arrivando addirittura al lancio di oggetti e l’istigazione al suicidio.

Madre tossicodipendente maltratta la figlia

Le incomprensioni tra madre e figlia ci sono sempre state, con un declino dei rapporti definitivo che avviene nel 2019. La madre partorisce il fratellino della vittima, ma al contempo continua a fare uso di droghe, in compagnia del nuovo compagno. In una lite di famiglia, la ragazza decide di denunciare tutto alle forze dell’ordine, menzionando anche i maltrattamenti subiti dalla madre.

La ragazza assiste il fratellino

Tra il 2019 e il 2022, le chiamate alle forze dell’ordine sono diverse in quella casa. In un filone d’indagine che si riempie di elementi per tre anni, gli inquirenti prendono atto come la donna abbia interessi solamente per la droga, abbandonando di fatto le sorti della sua casa e lasciando che la figlia adolescente cresca il nuovo nascituro, nato dalla relazione con il compagno.

L’istigazione al suicidio

La donna, sempre in balia della droga, avrebbe tenuto comportamenti gravosi contro la giovane figlia, tanto da arrivare a essere controllata con il braccialetto elettronico. Tra i momenti più gravosi, l’aver provato a istigare la propria figlia al suicidio, dopo che la ragazza aveva denunciato l’utilizzo di droga della madre alle forze dell’ordine. Qui la donna le avrebbe detto, come ripreso anche da La Repubbica: “Sei una b******a, tagliati le vene. Mi hai rovinato la famiglia”.

La condanna verso la madre

Dopo la sentenza, la donna è stata condannata dal Tribunale di Roma a 2 anni e 2 mesi di reclusione per i gravi comportamenti tenuti verso i figli. L’accusa mossa dal pm è stata quella di continui maltrattamenti, per anni, verso i figli e in particolare la figlia minorenne.