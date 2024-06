Giovane si toglie la vita a Veroli, reazione al suicidio della fidanzatina: morto Lorenzo Lazzari

Lorenzo Lazzari si è tolto la vita a Veroli: il ragazzo aveva perso la propria fidanzata di 16 anni per un suicidio

Tragedia nel Comune di Veroli, in Provincia di Frosinone. Un ragazzo di nome Lorenzo Lazzari si è tolto la vita, ad appena 22 anni. Il ragazzo stava passando un momento molto difficile, scaturito dopo il suicidio della propria fidanzata. Secondo le indagini, proprio la perdita dell’amata avrebbe innescato il gesto estremo nel giovane 22enne. Sul posto, gli investigatori stanno cercando di ricostruire la scena della vicenda.

Il giovane Lorenzo Lazzari si toglie la vita a Veroli

Un suicidio d’amore probabilmente dietro la morte di Lorenzo Lazzari. Il ragazzo ha deciso di togliersi la vita durante la scorsa notte, in una notizia che ha ulteriormente sconvolto l’area del Frusinate. Dietro il gesto ci sarebbero motivazioni sentimentali, considerato come da qualche tempo aveva persona la propria fidanzata. Il 22enne era legato sentimentalmente a una ragazza di 16 anni, che per motivi ancora da appurare aveva deciso di suicidarsi.

Il pensiero alla fidanzata suicida

Secondo Agi e le indagini degli investigatori, la morte della ragazza aveva portato Lorenzo in un grave stato di depressione. Condizione che lo avrebbe portato a togliersi la vita a 22 anni, considerato il troppo dolore provocato dalla morte della sua amata. La vicenda, tragica, evidenzia però un dato importante sul disagio dei giovani nella Provincia di Frosinone: all’interno del territorio, dall’inizio del 2024, sono 22 i giovani che hanno deciso di togliersi la vita.