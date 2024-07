Giovani maleducati a Villa Gordiani, urlano e vandalizzano le macchine in piena notte

Urla, schiamazzi e imprecazioni tengono sveglia Villa Gordiani di notte: la denuncia della residente sul disturbo della quiete pubblica

A Villa Gordiani non si dorme più. Per i residenti è diventato un inferno vivere in questo quartiere di Roma, ma non solo per il caldo atroce di quest’estate. Da settimane girerebbero in strade dei gruppi di giovani adolescenti, che tra urla e azioni vandaliche non farebbero dormire gran parte degli abitanti della zona. Una situazione surreale, con gli abitanti della zona che avrebbero esaurito la pazienza davanti a questi episodi di grave degrado.

Urla e schiamazzi a Villa Gordiani: la notte non si dorme più

A Villa Gordiani non si riesce più a prendere sonno, oltre che riposare per andare il giorno dopo al lavoro. Nessuno nega ai giovani di uscire la sera e divertirsi con gli amici: ma tutto questo va fatto nel rispetto del quartiere circostante. E’ quello che però non avviene in questo quadrante della Prenestina, dove invece i ragazzi creerebbero continui disturbi alla quiete pubblica. Forse ubriachi o dopo aver assunto delle droghe, in strada metterebbero in scena dei comportamenti disumani: urla, bestemmie, ghigni, addirittura pugni sulle macchine in sosta.

La residente: “Sono stata svegliata delle imprecazioni di una coppietta”

L’ultimo episodio si sarebbe verificato nella notte tra giovedì e venerdì scorso, quando due ragazzi avrebbero cominciato a litigare e tenere alzato tutto il quartiere. Le loro urla si sarebbero sentite su viale della Venezia Giulia, via Tolmezzo e via Dignano d’Istria. Non solo pesanti parolacce, ma anche irripetibili bestemmie che hanno fotografato lo stato di degrado in cui versa una parte della gioventù attuale. Se le urla avevano già superato il limite della sopportazione dei residenti, qualcuno non c’ha visto davanti all’ennesimo schiaffo al quartiere. Uno dei giovani, in preda alla rabbia, avrebbe cominciare a tirare manate e pugni sui cofani delle auto in sosta, probabilmente abbozzandole. Una situazione che ormai è diventata abituale all’interno di questa zona, con gli episodi che addirittura si ripetono puntualmente anche dopo le 23.