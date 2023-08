Giraffa senza macchie, è la prima al mondo: ecco dove è appena nata la piccola

Lieto e storico evento in uno zoo americano, dove in questi giorni è nata una baby giraffa. Oltre alla bella notizia, la piccola giraffina ha una particolarità che la rende unica al mondo: non possiede le classiche macchie presenti sul corpo delle altre giraffe. Gli scienziati già parlano di unicità a livello mondiale, in una nascita che si porta anche l’odore di una grande ricerca scientifica sulla vicenda.

La piccola giraffa senza macchie nata in America

La piccola avrebbe visto la luce nello zoo Brights di Limestone, nello stato statunitense del Tennessee. Secondo gli scienziati che l’hanno visitata e osservata nelle prime ore di vita, l’animale sarebbe la prima giraffa reticolata a tinta unita del pianeta. Una caratteristica che, oltre a non comportargli nessun problema fisico, ha già conquistato milioni di fan in giro per il mondo per quel suo simpatico aspetto.

L’unicità della piccola giraffa a “tinta unita”

Per la nascita di questa piccola giraffa, tanto piccola anagraficamente quanto unica al mondo, si è espresso anche lo zoo Brights di Limestone. I veterinari che operano all’interno di questa struttura, hanno confermato l’unicità di questa giraffina, che vede la particolarità di una “tinta unita” nonostante faccia riferimento alla specie catalogata dagli scienziati come “camelopardalis”.

Nella storia, ci sono altri casi di giraffe a “tinta unita”?

La risposta è sì, seppur parliamo di un unico caso trascritto dalla saggistica scientifica. Gli scienziati riportano come una specie analoga venne alla luce nello zoo di Tokyo, nel lontano 1972. Anche nel Paese del Sol Levante, infatti, venne alla luce una giraffa senza macchie, che visse senza alcun tipo di problemi per un lunghissimo tempo. Come quella americana, anche in questo caso la specie di riferimento era la “camelopardalis”. Tale tipologia di giraffe, secondo la letteratura scientifica, provengono dall’Africa e dal 2018, purtroppo, sono state inserite tra le specie che rischiano l’estinzione.