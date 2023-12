Giro di estorsioni a Formia, Carabinieri arrestano 72enne collegato alla Camorra

I Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Operativa di Formia hanno arrestato un uomo di 72 anni, originario del napoletano ma residente a Formia, con l’accusa di aver effettuato estorsioni in modo continuato nel tempo, con l’aggravante di aver preso di mira persone ultrasessantacinquenni.

L’operazione è stata il culmine di un’attività investigativa attuata con determinazione dai militari dell’Arma locale. Il sospettato era già stato arrestato in flagranza di reato il 13 settembre, quando aveva tentato di evadere dal pagamento di un pernottamento minacciando violentemente un’albergatrice di Formia. In quell’occasione, il malvivente aveva addirittura dichiarato di appartenere a una nota famiglia camorristica.

Sottoposto agli arresti domiciliari dopo l’episodio di settembre, l’uomo non ha cessato le sue attività illecite. Nei mesi successivi, ha continuato a estorcere denaro, rivolgendo le sue minacce verso un altro albergatore e un avvocato di Formia. Le indagini approfondite condotte dai Carabinieri del N.O.R.M. hanno portato l’A.G. a decidere l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari, ordinando il trasferimento del criminale presso la Casa Circondariale di Cassino.

L’attività investigativa dei Carabinieri ha consentito di ricostruire un quadro indiziario a carico dell’uomo, che avrebbe minacciato le sue vittime, tutte ultrasessantacinquenni, con l’intento di ottenere denaro. In particolare, in occasione dell’arresto in flagranza di reato del 13 settembre, il malvivente aveva minacciato l’albergatrice di Formia dicendole: “Se non mi dai i soldi ti faccio saltare in aria”. Il criminale aveva inoltre dichiarato di appartenere alla famiglia camorristica dei Casalesi.

Le indagini successive hanno permesso di accertare che l’uomo aveva continuato a estorcere denaro anche dopo essere stato sottoposto agli arresti domiciliari. In particolare, ha minacciato un altro albergatore di Formia dicendogli: “Se non mi dai i soldi ti faccio chiudere l’albergo”. Il criminale ha inoltre minacciato un avvocato di Formia dicendogli: “Se non mi dai i soldi ti faccio perdere la licenza”. Il successo dell’operazione testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine sul territorio nella lotta contro la fenomenologia dei reati in generale. La comunità di Formia può ora respirare più tranquillamente, sapendo che le autorità sono vigili e pronte ad agire contro chiunque minacci la sicurezza e il benessere dei cittadini.