Giro di vite contro furti e rapine tra Roma e il litorale: otto arresti

I controlli hanno riguardato soprattutto il quadrante Sud e Fiumicino.

Furti nei centri commerciali, dalle centraline elettriche, guida senza patente, targhe rubate, evasione dai domiciliari e spaccio. Di tutto un po’ quanto a fenomeni di criminalità diffusa per i carabinieri della Compagnia Roma Ostia che nella giornata di ieri, sabato 24 maggio, hanno condotto un servizio di controllo straordinario del territorio di Roma Capitale, concentrandosi in particolare nelle zone del X° e XI° Municipio.

I servizi mirati al contrasto dei reati predatori (furti e rapine) e dei fenomeni di criminalità diffusa hanno portato a identificare 187 persone, 8 delle quali arrestate, oltre a eseguire verifiche su 94 veicoli.

Tenta la fuga dai controlli a bordo di un’auto, senza patente: arrestato a Casal Palocco

I carabinieri della Stazione Roma Casal Palocco hanno arrestato un cittadino italiano che, al fine di eludere il controllo in località Vitinia, ha tentato la fuga a bordo di un’auto, ma è stato raggiunto e bloccato. È stato anche denunciato per i reati di guida senza patente e uso di atto falso perché la targa del veicolo è risultata clonata.

Rubano da una cabina Acea: arrestati due cittadini romeni

I carabinieri della Stazione Roma Vitinia, invece, hanno arrestato due cittadini romeni sorpresi all’interno di una cabina Acea e che, alla vista dei militari, sono saliti a bordo di un’autovettura e scappati su via di Casal Bernocchi. Dopo un breve inseguimento i carabinieri li hanno raggiunti e bloccati. In loro possesso sono stati trovati numerosi componenti e cavi in rame e arnesi da scasso.

Furti e spaccio a Ponte Galeria

A Ponte Galeria, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due cittadini rom sorpresi dal personale di vigilanza di un complesso commerciale ad asportare la valigia ad un cliente.

Sempre a Ponte Galeria, sono finite in manette altre due persone: un uomo che, a seguito di perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria, è stato trovato in possesso di 37 g di marijuana, materiale per il confezionamento e bilancino di precisione e un uomo, già ai domiciliari, colpito da un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in atto con quella della custodia cautelare.

Fiumicino, arrestato un nigeriano e sanzionati due giovani per atteggiamenti molesti

I carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno arrestato un cittadino nigeriano che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, si è allontanato dall’abitazione senza alcuna autorizzazione o valido motivo. Infine, sono stati sanzionati due giovani per ubriachezza molesta e uno quale assuntore di sostanze stupefacenti.