Giro d’Italia 2023, la tappa finale a Roma: strade chiuse e come cambia la viabilità domenica 28 maggio

Domenica 28 maggio è alle porte, con il Giro d’Italia che terminerà la propria corsa proprio nella città di Roma. Un percorso variopinto quello Capitolino, che partirà all’Eur, attraverserà la Cristoforo Colombo e quindi la Pineta di Castel Fusano, girerà alla rotonda davanti la Fontana dello Zodiaco e tornerà indietro, ma questa volta verso il lungotevere, il Centro Storico e con ultima tappa ai Fori Imperiali, dove sarà piazzato il traguardo.

Il Giro d’Italia conclude a Roma

Il percorso cercherà di toccare tutti i punti vitali della Città, in particolare del Centro Storico. In tal senso, la federazione ha pensato di far passare il Giro in un’area molto scenografica, che vedrà il passaggio delle biciclette – e la Maglia Rosa – sotto il Colosseo, la zona di Villa Borghese, il lungotevere e in particolare Castel Sant’Angelo, lo spazio del Circo Massimo, le Terme di Caracalla e la Basilica di San Pietro. Un immenso percorso, che almeno nel pomeriggio del 28 maggio porterà al blocco del traffico nell’interno Centro Storico capitolino.

Chiusa la Cristoforo Colombo?

Disagi potrebbero crearsi anche per chi deve attraversare la Cristoforo Colombo. In tal senso, la strada dovrebbe essere utilizzata in tutto il suo percorso dal Centro Storico capitolino a Ostia Lido. Tre saranno le tappe fondamentali in questa parte del percorso: l’Eur, dove inizierà la gara; Ostia, per far vedere il mare di Roma; il Centro Storico alla fine della strada. Tale percorso, che darebbe anche ampia visibilità al territorio lidense, sarebbe stato fortemente voluto dall’assessore capitolino Alessandro Onorato.

Sarà un percorso complesso?

Se complesso lo sarà, forse solo per i cittadini. Infatti, è plausibile come la Cristoforo Colombo rimanga bloccata per la gara, lasciando l’accesso al Centro Storico solamente attraverso la Roma-Fiumicino o la via del Mare da Ostia. Chiusa la viabilità anche nella zona del Palazzetto dello Sport.