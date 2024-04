Giubileo, al via lavori sul piazzale della Basilica di San Giovanni

Il progetto, da 15 milioni di euro, si svilupperà su 10mila metri quadri.

Al via i lavori che porteranno alla riqualificazione del piazzale antistante della Basilica San Giovanni in Laterano di Roma. Come reso noto oggi dal Campidoglio, i lavori eseguiti dal Dipartimento Csimu di Roma Capitale hanno un importo complessivo di 15 milioni di euro per la riqualificazione completa dell’area.

Lavori alla Basilica di San Giovanni: le fasi

Le lavorazioni appena avviate riguardano la prima fase di cantierizzazione in cui vengono perimetrate le aree di lavoro. I lavori sulla piazza coinvolgeranno una superficie di circa 10 mila metri quadrati e prevedono il rifacimento della pavimentazione con una particolare attenzione al mantenimento del verde pubblico e alla sostenibilità ambientale.

Aiuole, fontane e isole anticalore

La sistemazione del piazzale include aiuole dotate di impianto di innaffiamento automatico e fontane a raso per contrastare le isole di calore. Tutti i lavori che vengono eseguiti sulla piazza, a partire dalla cantierizzazione, non hanno nessuna ripercussione sul traffico cittadino, svolgendosi su un’area pedonale.

“Da oggi il cantiere di San Giovanni in Laterano inizia a prendere forma” – commenta l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini – “Il dipartimento Csimu che coordina i lavori ha infatti iniziato la prima fase che riguarda le opere di cantierizzazione. Al termine di questo primo step inizieranno le lavorazioni che saranno concluse per l’Anno Santo. Un altro grande cantiere giubilare è partito – conclude Segnalini – per ridisegnare uno spazio urbano e valorizzare al massimo la sua funzione di luogo di fede e di incontro”.

Roma, quasi pronte le opere per il Giubileo: il 90% completate entro dicembre 2024

Nel frattempo, dopo lo stanziamento di quasi 400 milioni di euro, dal Campidoglio prevedono una chiusura della maggior parte dei cantieri entro la giornata dell’8 dicembre 2024, ovvero in concomitanza all’inizio dell’Anno Santo. Rimarranno fuori dalla fine dei lavori, probabilmente, solo il 10% delle opere pubbliche in previsione per il Giubileo, che sono poi quei progetti partiti con considerevole ritardo per problemi burocratici.

Come evidenziato dall’Osservatorio Pnrr e Giubileo Roma, l’11% delle opere finanziate con i fondi del Pnrr è già ultimato. A questo si aggiungono le opere per il Giubileo, dove adesso sono aperti il 5% dei cantieri affini all’evento religioso più famoso del mondo. Attraverso il finanziamento del Pnrr, Roma prevede l’installazione di quasi 2 mila progetti urbani per il costo di quasi 3 milioni e mezzo di euro. Attività che non sorgeranno solamente nella Città Eterna, ma anche in altri 35 comuni presenti tra i territori di Frosinone e Viterbo.