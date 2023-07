Giubileo, Roma apre i cantieri in vista dell’Anno Santo: ecco tutti i lavori quartiere per quartiere

Roma si prepara al Giubileo 2025, partendo da quella che sarà una rivoluzione urbanistica della Città Eterna. Su spunto di Papa Francesco, infatti, il sindaco Gualtieri ha valutato un piano d’investimento per potenziare le strade della Capitale interessate dall’evento dell’Anno Santo. Un progetto che già da ora sta portando numerosi cantieri urbani nel territorio comunale capitolino.

I cantieri urbanistici per il Giubileo a Roma

Nessun quadrante della Capitale verrà escluso dai lavori per l’Anno Santo. Tra i più pubblicizzati, oltre che discussi, le manutenzioni legate al Ponte di Ferro (detto anche dell’Industria) di Roma Sud, che come sappiamo collega il quadrante Ostiense con viale Marconi e Trastevere. La struttura, gravemente danneggiata in un incendio, verrà praticamente ricostruita nell’arco di un anno e mezzo.

Nuova sicurezza alla stazione Termini

Dopo l’ultimazione del restyling alla stazione Tiburtina, verrà il momento di cambiare il look alla zona di Termini e piazza della Repubblica. Non solo interventi per far fluidificare meglio il traffico, ma anche iniziative volte a potenziare il controllo della famosa piazza dei Cinquecento e le famose vie limitrofi vissute dai cittadini romani e soprattutto dai turisti che vengono a farci visita.

L’obiettivo del sindaco di Roma

I lavori sono una extrema ratio per il Campidoglio, con il Comune di Roma Capitale pienamente bocciato dal Vaticano su importanti aspetti che riguarderanno il Giubileo: viabilità locale e trasporto pubblico. Roberto Gualtieri dovrà correre ai ripari, cosciente oltretutto di come alcuni cantieri non saranno pronti per l’attesissima data del 2025: in tal caso, si prenda l’esempio delle nuove stazioni Metro nel quadrante del Centro Storico capitolino, che avrebbero dovuto collegare i pellegrini da San Pietro alla Città del Pellegrino nella zona della Romanina.

I lavori messi in atto dal Comune di Roma Capitale

In una nota, l’assessora Ornella Segnalini commenta questi lavori: “Da lunedì 24 luglio via alle prime grandi opere del Giubileo. Ponte dell’Industria e Piazza della Repubblica saranno interessati da una complessiva e importante riqualificazione. Luoghi strategici della città si trasformano per aumentare la sicurezza e la vivibilità. A breve partiranno anche altri cantieri, organizzati per creare il minore disagio possibile. Dal 2021, infatti, abbiamo iniziato la modalità dei lavori notturni e anche per le lavorazioni giubilari, dove possibile, seguiremo questo schema