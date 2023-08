Gli regala una notte di ‘divertimento’ a tre: il fidanzato mette incinta l’altra donna

Doveva essere un gioco trasgressivo per passare una notte diversa. Una coppia di sposini, per sperimentare qualcosa di nuovo in intimità, aveva organizzato “threesome”. Infatti, il ragazzo aveva accettato ad avere un rapporto sessuale, oltre che con la sua fidanzata, anche con un’altra ragazza. Giovane che, a distanza di poche settimane, si è ritrovata incinta dell’uomo per quella notte “caliente”.

La notte trasgressiva e il sesso a tre

Un threesome trasgressivo quello dei due fidanzati, con i tre giovani che probabilmente avevano sorvolato anche sulle precauzioni per il loro momento d’intimità. Quello che doveva essere lo speciale regalo di compleanno per il fidanzato, in realtà si è rivelato in una gravidanza indesiderata. Un evento dove il giovane potrebbe diventare padre di una ragazza vista solo quella volta a letto.

La sorpresa per il giovane Stephen

La moglie ci teneva a sorprendere il marito per il compleanno, tanto da preparargli una sorpresa “speciale”. Il threesome avrebbe dovuto coronare il sogno erotico coltivato dal giovane. La stessa moglie, infatti, raccontava: “Ho regalato a mio marito un rapporto a tre per il nostro anniversario”. Un regalo particolare per i giovani, che comunque si sono definiti sempre poliamorosi e per il sesso libero.

Come ha reagito la moglie?

La signora Jess, moglie dell’uomo, non è per nulla scandalizzata di questa maternità inaspettata. Coerentemente alla loro poliamorosità, prende con filosofia la situazione dove il proprio marito ha ingravidato un’altra donna. In merito, su TikTok racconta: “Lui l’ha messa incinta, visto che non abbiamo figli. Siamo poli, quindi anche lui è l’uomo di questa neomamma”.

La coppia, al momento, concepisce questa gravidanza come l’avvento di una famiglia allargata. In tal senso, sempre la donna racconta: “Siamo una famiglia. Infatti non lasciamo mai nessuno a casa, se qualcuno non esce la sera, qualcun altro, tra i tre, gli farà compagnia”.