Governo Draghi, si cambia strategia: cercasi social media manager per Palazzo Chigi

Mario Draghi, il nostro attuale premier, ha deciso di cambiare strategia comunicativa. Gli ultimi sondaggi misurano un calo di fiducia rispetto ad un mese fa, gli italiani lo vedo e sentono poco e questa cosa può essere modificata rapidamente solo in un modo: attraverso i social. Oggi sembra averlo capito anche Draghi dal momento che, a Palazzo Chigi, sono aperte le candidature per un social media manager. Di fatto Draghi vuole aggiungere al suo team un esperto di comunicazione, per ammorbidire un po’ la strategia del “comunicheremo solo se abbiamo qualcosa da dire“.

Secondo quanto si apprende da Il Fatto Quotidiano Mario Draghi non vuole cambiare radicalmente il suo approccio comunicativo, tuttavia ha capito che un affaccio sul mondo social è importante. Il profilo social di Palazzo Chigi ha notato un cambiamento radicale da quando al timone delle dirette c’era Giuseppe Conte. Conte è stato presente per gli italiani, presente perché, si legge spesso, ci “metteva la faccia“: sarà questo che si aspettano i cittadini da parte di Draghi?