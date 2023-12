Grave incidente a Latina: 20enne in terapia intensiva

Sabato sera rocambolesco per un 20enne di Latina, mentre rientrava dalla nottata passata insieme agli amici. Il ragazzo ha urtato delle auto parcheggiate, creando il panico in piena notte e provocandosi lesioni, ferite per cui a poche ore di distanza dal sinistro è finito lui stesso in terapia intensiva.

Dopo la notte brava con gli amici al centro di Latina, un ragazzo ha continuato a creare scompiglio il sabato sera mettendosi al volante. Ha provocato due incidenti la stessa sera nel capoluogo, finendo in ospedale per le conseguenze dovuto allo scontro con le vetture. I fatti risalgono alla notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre, quando un giovane, tornando a casa, ha provocato due incidenti nel giro di poche ore e in piena notte.

Doppio incidente automobilistico a Latina

Il primo dei due sinistri si sarebbe verificato intorno alle 4 di notte, mentre il ragazzo stava rincasando dopo la nottata nel centro di Latina. Il conducente si sarebbe quindi schiantato nella zona tra Santa Fecitola e Borgo San Michele. In questo caso, percorrendo via dei Volsci, avrebbe urtato lateralmente due auto in sosta ferme all’incrocio con via Ezio. Una delle due, una Hyundai Atos, sarebbe finita per il violento impatto sul marciapiede, mentre l’altra una Nissan Qashqai, sarebbe stata danneggiata lievemente. A seguito del secondo impatto, però, il ragazzo si sarebbe ferito gravemente, tanto da richiedere i soccorsi la mattina dopo gli incidenti. Per questo motivo, il ventenne è stato ricoverato d’urgenza alle prime luci dell’alba di domenica 10 dicembre.

Giovane finisce in terapia intensiva a Latina

Gli agenti che si stanno occupando del caso sospettano che il ragazzo, responsabile dei due incidenti nella notte di sabato 9 dicembre, fosse in realtà in uno stato di alterazione psicofisica che abbia compromesso la guida. Stando anche alle testimonianze di molte persone, svegliate di soprassalto nella notte per il frastuono dei due incidenti, il giovane sarebbe ripartito in retromarcia dopo aver preso le due vetture, cercando di darsela a gambe nonostante il caos. Peccato che la Fiat Punto su cui viaggiava, dopo l’incidente, avrebbe perso il paraurti con la targa attaccata, essenziale per permettere alle Forze dell’ordine di rintracciarlo. Intanto, il ragazzo si trova in stato d’urgenza nel reparto di Rianimazione del Santa Maria Goretti di Latina. Saranno gli agenti della polizia locale ora a ricostruire tutti i pezzi del puzzle e comprendere cosa sia realmente successo.