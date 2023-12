Grave incidente a Porta di Roma, auto si ribalta in uno scontro drammatico: 2 feriti in ospedale

Terribile incidente a Porta di Roma: dopo uno scontro tra automobili, due persone sono rimaste gravemente ferite.

Nella mattinata di oggi, giovedì 14 dicembre, la zona di Porta di Roma è stata teatro di un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due vetture. L’impatto, avvenuto intorno alle 10.30 in via Carmelo Bene, all’altezza di via Adolfo Celi, ha causato il ribaltamento di una delle auto coinvolte, generando paura e preoccupazione tra i presenti.

Il gravissimo incidente a Porta di Roma

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del III gruppo Nomentano e il personale del 118, pronti a soccorrere le persone coinvolte. Almeno due individui hanno riportato ferite che hanno reso necessaria l’intervento del personale sanitario. La gravità della situazione ha portato all’invio di un’ambulanza in codice rosso per trasportare il paziente più grave in ospedale.

Le indagini sull’incidente a Porta di Roma

La dinamica esatta dell’incidente è al momento oggetto di indagine da parte della polizia locale, che sta lavorando per ricostruire gli eventi che hanno portato allo scontro. Nel frattempo, il traffico nella zona è stato deviato per consentire ai soccorritori di effettuare i necessari rilievi e garantire la sicurezza delle operazioni in corso. L’incolumità dei cittadini è al centro dell’attenzione delle autorità, che stanno cercando di fornire risposte immediate e soluzioni per prevenire simili incidenti in futuro. Si raccomanda a tutti i conducenti di rispettare le norme del codice della strada e di guidare con la massima prudenza, contribuendo così a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Incidente a Porta di Roma: le condizioni dei feriti

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ipotesi potrebbe essersi trattato di un’invasione di corsia da parte di una delle due auto coinvolte. L’impatto ha causato il ribaltamento di una delle vetture, che ha finito la sua corsa contro un palo della luce. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e rosso. Il paziente più grave, un uomo di 40 anni, è stato ricoverato in prognosi riservata. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione nella zona, che è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi della polizia locale.