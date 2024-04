Grave incidente a Roma, una donna in codice rosso

Coinvolti nell’incidente anche diversi veicoli in via dei Prati Fiscali.

Violento impatto oggi a Prati Fiscali, dove questo pomeriggio una macchina è rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Prati fiscali 154. Ferita nell’incidente anche una donna, le cui condizioni sono ancora gravi ma incerte. Stando a quanto riportato dalla polizia di Roma Capitale, sopraggiunta sul posto intorno alle 14.50, la donna sarebbe rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I di Roma.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano, che hanno eseguito i rilievi del caso. Oltre alla donna, inoltre, sono rimasti coinvolti nello schianto anche quattro veicoli. Sono in corso ulteriori aggiornamenti.