Grave incidente ad Acilia nella notte, perde la vita un centauro

Grave incidente stradale nella notte per le strade di Acilia: nello schianto perde la vita una persona in sella alla motocicletta

Ennesimo grave incidente stradale nel territorio di Roma, con l’episodio che in quest’occasione ha toccato il territorio di Acilia. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Locale, nella vicenda sono rimasti coinvolti due veicoli. Tra questi una motocicletta che attraversava in piena notte il quartiere, con il centauro in sella che ha riportato le drammatiche conseguenze dell’impatto: il contatto è stato violentissimo, tanto da uccidere sul colpo la persona.

L’incidente mortale per le strade di Acilia

L’incidente che ha coinvolto la motocicletta, come riportato da Canale 10, si sarebbe verificato tra la notte del 7 e 8 settembre. I veicoli coinvolti nello schianto sarebbero venuti in contatto all’incrocio tra via di Acilia e via di Saponara, in un punto peraltro già tristemente noto per altri gravi incidenti stradali. Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e sanitari, per il centauro non c’è stato nulla da fare: probabilmente era spirato pochi secondi dopo l’impatto per le gravissime ferite riportate.

Le indagini sull’incidente a via di Saponara

L’indagine sull’incidente sta venendo condotta dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Con l’utilizzo di rilievi, tecnologia e testimonianze dirette, sarà loro il compito di ricostruire la tragica collisione comprendere i responsabili di questa triste vicenda. Durante la notte, gli agenti hanno chiuso al traffico la tratta stradale: sono stati necessari i rilievi sul punto della collisione, coi vigili che hanno evidenziato con i gessetti le aree dell’impatto, il punto di caduta del centauro e la presenza dei detriti conseguenti l’incidente stradale.

Accertamenti in corso su via di Acilia

Al momento, rimane ancora segreta e non confermata l’identità dello sfortunato motociclista che ha perso la vita questa notte su via di Acilia. Nelle prossime ore, la Polizia Locale potrebbe fornire maggiori informazioni sui modelli delle vetture coinvolte all’interno dell’incidente avvenuto nell’entroterra del X Municipio di Roma Capitale.