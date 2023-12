Grave incidente al centro di Roma: traffico e bus deviati nella zona di Villa Borghese. Caos viabilità sul Muro Torto

Gravissimo incidente nella zona di Villa Borghese a Roma: due persone trasportate in ospedale per le gravi ferite.

Un grave incidente stradale ha scosso la città di Roma questa mattina, intorno alle ore 7.40. L’incidente ha coinvolto due autovetture e si è verificato in viale San Paolo del Brasile, all’altezza dell’intersezione con viale Washington e precisamente all’interno di Villa Borghese.

L’incidente nella zona di Villa Borghese a Roma

A causa dell’incidente, entrambe le autovetture sono rimaste gravemente danneggiate e i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia. I sanitari del 118, invece, occorsi sul posto hanno valutato le condizioni di salute dei feriti e hanno effettuato il loro trasferimento presso il Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I.

Traffico nel caos nella zona del Muro Torto a Roma

L’incidente ha causato una serie di disagi alla viabilità, con la chiusura temporanea di due importanti arterie di collegamento della città, peraltro molto utilizzate nell’ora di punta della prima mattina. Come misura precauzionale, sono state deviate sei linee bus di Atac ritenute centrali nella città di Roma, come le tratte legate al 61, 89, 160, 490, 495 e 590. Attualmente, queste linee seguono percorsi alternativi, transitando a passo d’uomo su viale del Muro Torto.

I primi rilevamenti sull’incidente avvenuto a Villa Borghese

Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile, dopo ovviamente fatto i rilevamenti sulle dinamiche dell’incidente e aver spostato le lamiere delle automobili distrutte. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’incidente o sul numero preciso delle sue eventuali vittime. Per chi dovesse passare in queste ore da Villa Borghese con un proprio mezzo motorizzato, si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione alle indicazioni sulle deviazioni stradali e di pianificare i propri spostamenti tenendo conto di eventuali ritardi causati dalla situazione attuale. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili sul nostro giornale.

Le prime dinamiche sull’incidente al centro di Roma

In seguito all’incidente stradale avvenuto questa mattina in viale San Paolo del Brasile, nella zona del centro storico capitolino, la Polizia Locale di Roma Capitale ha reso noti ulteriori dettagli. L’incidente ha coinvolto due autovetture, una Fiat e una Ford. I conducenti delle due autovetture, due persone di 35 e 41 anni, sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni per le ferite riportate nel devastante impatto. Le indagini sono ancora in corso per stabilire la dinamica dell’incidente.