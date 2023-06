Grave incidente sul Grande Raccordo Anulare, furgone si ribalta all’altezza dell’Ardeatina

Un bruttissimo incidente si è verificato sul Grande Raccordo Anulare, dove nel pomeriggio un furgone si è ribaltato lungo la carreggiata di transito. Sull’episodio, le squadre delle forze dell’ordine stanno cercando ancora di ricostruire le dinamiche del sinistro. All’altezza del casello di Ardeatina si stanno registrando lunghe code, dovute all’intervento dei soccorsi sul posto.

L’incidente sul Grande Raccordo Anulare

L’incidente avvenuto questo pomeriggio sul GRA, si è verificato in direzione Appia. Il sinistro, che sarebbe intercorso tra le corsie di entrata e uscita per l’Ardeatina, avrebbe visto protagonista un furgone con due vetture. Dai dati in nostro possesso sul sinistro, non dovrebbero esserci stati feriti e tantomeno persone che hanno perso la vita. Questo nonostante ci sia un’autovettura che si è ribaltata nell’impatto.

Code in direzione Appia

Dai dati che ci sono arrivati riguardo il sinistro di tre autovetture, tra cui un furgone, si sarebbero generate lunghe code in prossimità dei caselli che collegano alla via Ardeatina. Secondo le stime, i rallentamenti già si percepirebbero all’altezza dell’uscita per la via Cristoforo Colombo. Gravi inasprimenti delle file, vista anche l’ora di punta, ci sarebbero nei pressi dei caselli legati alla via Pontina (entrata e uscita), della via Laurentina (stessa cosa) e all’altezza della Cecchignola (dove c’è il cavalcavia per l’inversione di marcia sul Grande Raccordo Anulare).

I tempi delle code

Sempre facendo riferimento alle informazioni che ci sono state fornite, i soccorsi si sono già attivati per liberare le corsie dalle vetture incidentate. Rimane però come i lavori di messa in sicurezza, per ovvi motivi, stanno rallentando più del solito la percorrenza su questa tratta. Infatti, già da prima del McDonald’s sul GRA si può viaggiare solamente su una corsia, che si è letteralmente intasata visto l’orario. Le lunghe code vengono gradualmente a esaurirsi a partire dall’altezza del Divino Amore.