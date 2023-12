Grave incidente sul lavoro a Valleranello, operaio precipita da 8 metri

Pomeriggio finisce in tragedia a Valleranello, con un incidente sul lavoro nella zona: operaio precipita da 8 metri durante il turno.

Gravissimo incidente sul lavoro nel quartiere di Valleranello, nel IX Municipio di Roma Capitale. Secondo i dati in nostro possesso, un operaio sarebbe precipitato nel vuoto durante l’orario di lavoro. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, che hanno trovato l’uomo in condizioni critiche. Per i molteplici danni riportati, la persona è stata trasportata con urgenza alla struttura del San Camillo a Monteverde.

L’incidente sul lavoro a Valleranello

L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 15 di oggi pomeriggio, venerdì 29 dicembre 2023, quando un uomo sarebbe stato vittime di un grave incidente presso uno stabile di via di Valleranello 269. All’interno dell’impianto lavoratorivo, l’operaio sarebbe precipitato da un’altezza di 8 metri, per cause ancora tutte da accertare. Sul posto, oltre i paramedici sono arrivate subito anche le forze dell’ordine per i rilevamenti del caso.

Le condizioni del lavoratore dopo l’incidente

I soccorsi si sono precipitati nell’area industriale di Valleranello, situata a poca distanza dalla via Laurentina. Qui, il ferito ha evidenziato subito uno stato critico per le conseguenze dell’incidente. La caduta potrebbe avergli procurato diverse fratture e non si escludono danni alla testa. È stato trasportato in codice rosso presso la struttura del San Camillo.

Le indagini sull’incidente avvenuto a Roma

Per ora gli agenti delle forze dell’ordine si stanno limitando a fare i rilevamenti sul posto dell’incidente. Già dalle prossime ore si cercherà di ricostruire la spiacevole vicenda, cercando di raccontare questa drammatica tragedia avvenuta sotto le feste di Natale. Fondamentali saranno i controlli delle forze dell’ordine, che già in giornata potrebbero iniziare le verifiche sui sistemi di sicurezza all’interno dell’impianto lavorativo. Fondamentali ai termini dell’indagine, inoltre, potrebbero essere le testimonianze dei colleghi della vittima, che potrebbero dare nuovi spunti e verità su questa vicenda. Aggiornamenti sulla delicata questione, come avviene in queste situazioni, potrebbero comparire sul nostro giornale a partire dalle prossime ore.