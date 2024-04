Grave incidente sulla litoranea Ostia Torvaianica: interviene l’eliambulanza

Brutto incidente stamattina sulla litoranea che collega Ostia a Torvaianica. Un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza dei “cancelli”. Al momento si circola con un senso unico alternato: intervenuta sul posto l’eliambulanza.

Ancora un grave sinistro sulla strada del mare che mette in collegamento i Comuni di Pomezia e Roma sul litorale. Attorno all’ora di pranzo di oggi, martedì 16 aprile 2024, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, non molto distante dal punto dove qualche giorno fa era stato investito il personal trainer dei vip Fabrizio Iacorossi. Stavolta ad avere la peggio è stato un motociclista trasferito d’urgenza in Ospedale con l’elicottero.

Senso unico alternato sulla litoranea a causa di un incidente

In questo momento il traffico sta subendo dei forti rallentamenti e si circola mediante un senso unico alternato. L’incidente è avvenuto all’altezza del km 6.850 intorno alle ore 12.00, in corrispondenza del quinto cancello. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del X Gruppo Mare.

A causa delle ferite riportate dal centauro è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato portato a Roma in Ospedale, dove è giunto in codice rosso. In fase di accertamento l’esatta dinamica dell’incidente.

Grave un 25enne

Aggiornamento – Il motociclista ferito è un ragazzo di 25 anni che guidava una moto KTM. Alla guida dell’auto, una Yaris, c’era invece un uomo di 27 anni che non ha riportato conseguenze a seguito dell’impatto.