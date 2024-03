Grave incidente sulla litoranea Ostia Torvaianica: investito un ciclista

Un ciclista è stato investito nelle prime ore del pomeriggio mentre si trovava sulla litoranea.

Incidente a poche ore dalla Pasqua su via Arno, dove un ciclista è rimasto vittima di un scontro all’incrocio con la litoranea Ostia-Torvaianica. L’uomo sarebbe stato urtato nelle prime ore del pomeriggio da una macchina in transito sulla via del litorale, nel tragitto che segna il confine tra Ostia e Torvaianica. Sul posto carabinieri e polizia locale di Roma Capitale che stanno effettuando i rilievi del caso.

Incidente a via Arno: a terra un ciclista

Intorno alle 13 di sabato 30 marzo le pattuglie del X Gruppo Mare della polizia Locale sono intervenute sulla via Litoranea, per i rilievi di un incidente in cui è rimasto coinvolto un ciclista, un uomo di 44 anni trasportato in eliambulanza in codice rosso al San Camillo di Roma, a seguito di uno scontro con un’autovettura.

Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente a prestare i primi soccorsi. Al momento non ci sono informazioni sul mezzo e sull’età della persona alla guida. A causa del sinistro si sono comunque formate lunghe file di macchine su tutta via Arno, rallentando la viabilità di ,zona fino alle 15.30, per permettere l’arrivo dei soccorsi e i rilievi da parte della polizia Locale. Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.