Green Pass, durata illimitata dopo la terza dose: le nuove misure del Governo, cosa cambia

Ancora nuove misure, nuovi ‘cambiamenti’ in arrivo. Sì, perché presto il Green Pass potrebbe avere una durata illimitata, ma solo per chi ha già fatto o farà la terza dose di vaccino, la cosiddetta somministrazione booster.

Green Pass illimitato per chi ha la terza dose di vaccino?

Dal prossimo 1 febbraio la certificazione verde avrà una durata di 6 mesi, ma il Governo si sta ponendo da settimane una domanda: come fare con chi ha già o farà nei prossimi giorni la terza dose? Una quarta somministrazione ancora non è prevista ed è per questo che, come spiega il Corriere della Sera, Draghi e tutta la sua squadra di esperti starebbero pensando di eliminare la durata ‘limitata’ del documento, ormai indispensabile per ‘partecipare’ alla vita sociale.

Green Pass illimitato? Cosa cambia, le ipotesi del Governo

Le somministrazioni della terza dose in Italia sono partite a settembre e presto molti si troveranno con la certificazione verde in scadenza. Ma una quarta dose non è prevista ed è qui che si sta creando il problema. Proprio per questo motivo, in attesa che le Agenzie Regolatorie facciano il punto sul vaccino, il Governo starebbe valutando l’ipotesi di un Green Pass illimitato, solo per chi ha completato il ciclo vaccinale (con tutte e tre le dosi). Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ai microfoni di Sky TG24 aveva spiegato: ‘La protezione della dose booster aumenta significativamente la protezione rispetto al ciclo vaccinale primario e per questo una maggiore durata del certificato potrebbe a breve essere discussa”. E magari il Green Pass diventerà ‘illimitato’, senza alcuna scadenza.