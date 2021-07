Green pass obbligatorio e nel Lazio il sito per prenotare il vaccino va in tilt: ecco cosa sta succedendo

Il Green Pass sta per diventare necessario agli italiani per concedersi una cena al ristorante, un caffè al bar, ma anche recarsi in piscina, in palestra o partecipare agli eventi. Le conseguenze? Una vera e propria corsa al vaccino con conseguente down del sito regionale.

Leggi anche: Nuovo Decreto Legge: Green Pass obbligatorio nei bar, ristoranti, palestre e piscine. Ecco da quando

Da Palazzo Chigi – nonostante il Premier Draghi non abbia ancora annunciato il nuovo Decreto Legge – stanno emergendo le ultime novità circa il Green pass. Attualmente è certo che a partire dal 5 agosto per poter accedere nei locali interni di bar, ristoranti, palestre, piscine (e simili) bisognerà essere in possesso del certificato vaccinale. Ovviamente anche i lavoratori di tali attività dovranno essere in possesso del certificato. Il Green pass si potrà ottenere già dalla prima dose, oppure con un tampone negativo dalla validità di 48 ore e/o se si è guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi.

Le conseguenze? Già si vedono, il sito per prenotare il vaccino nella Regione Lazio è letteralmente andato in tilt.

Prenotazione vaccino Lazio, come fare se il sito non funziona: le alternative

Per prenotare il vaccino – nella Regione Lazio – le opzioni sono varie:

Il sito apposito di SaluteLazio.it

L’ app salutelazio (scaricabile su smartphone o tablet)

(scaricabile su smartphone o tablet) Oppure seguire le altre disposizioni che trovate cliccando qui