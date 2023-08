Vasto incendio a Castel Romano: piromane appicca diversi roghi, a fuoco ettari di boscaglia

Attimi di paura a Castel Romano, dove da quasi una mezz’ora si innescato un incendio all’interno della zona. Non si conoscono ancora le dinamiche legate alle fiamme, ma è visibile come dal rogo si stia alzando un’alta colonna di fumo nero. Sul posto stanno intervenendo gli uomini dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile “Gamma 13”. Sempre in cielo, si sente il rumore di un elicottero che sta perimetrando l’area in fiamme. Le fiamme starebbero interessando anche l’area di Pratica di Mare.

L’incendio tra Castel Romano e Pratica di Mare

Il rogo che si sarebbe originato pochi minuti fa, grazie all’azione di un presunto piromane. Secondo le informazioni dagli uomini che stanno intervenendo per estinguere le fiamme, sarebbero ben due gli incendi occorsi tra Castel Romano e la zona di Pratica di Mare. Vigili del Fuoco, insieme all’apporto delle squadre della Protezione Civile “Airone”, “Gamma 13”, “NOAL” ed “Echo”, come finiscono di spegnere un incendio, si ritrovano poi a dover intervenire su un nuovo fuoco, forse acceso da un piromane che ha meditato questa azione vandalica nei minimi dettagli.

I fuochi attaccano pure la Tenuta Presidenziale

Dopo l’incendio su via di Pratica e alle spalle di Castel Romano, una linea di fuoco impaurisce anche gli spazi legati alla Tenuta del Presidente della Repubblica. Per contenere le fiamme in quell’area, sono intervenuti gli uomini della Protezione Civile “Airone”.

Al momento, le operazioni sono di contenimento verso le fiamme, che ormai da diversi minuti sembrano comparire come funghi nella zona tra Castel Romano e Pratica di Mare.

Cosa è andato in fiamme fino adesso?

Secondo i primi riscontri degli uomini intervenuti sul posto, tutto sarebbe partito da un terreno pieno di sterpaglie. Qui, le fiamme avrebbero toccato gli alberi a basso e alto fusto, fino a raggiungere un canneto della zona cittadina. Nel rogo, sarebbe rimasto distrutto anche un capannone.