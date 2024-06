Grosso incendio a Castel Romano, traffico in tilt sulla Pontina: Vigili del Fuoco e protezione civile al lavoro da ore

Fiamme alte all’altezza del parco di divertimenti Cinecittà World. Interventi in corso.

Fuoco e fiamme sulla via Pontina, a sud di Roma, dove nel tardo pomeriggio di oggi si è alzata una nube dalle sterpaglie che circondano la zona. A quanto apprende il nostro giornale, sembra che abbia preso fuoco una zona adiacente il parco di divertimenti Cinecittà World di Castel Romano, per ragioni che sono ancora in corso di indagine da parte di vigili del fuoco, protezione civile e noal, quest’ultimi presenti sul posto per estinguere l’incendio con botte e pickup.

Incendio Castel Romano: cosa è successo

Diversi automobilisti hanno segnalato nell’ultim’ora la presenza di un fumo denso che si elevava all’altezza del parco di divertimenti Cinecittà World di Castel Romano. Non è ancora chiara l’area esatta da cui proverrebbe il fumo, sembra però che sia riconducibile al campo nomadi a poca distanza.

La nube si sarebbe propagata a partire dalle 14.30 del pomeriggio di oggi, martedì 11 giugno, e avrebbe avvolto circa 6 ettari di boscaglia e sterpaglie in zona. Per estinguere l’incendio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, protezione civile, un elicottero regionale insieme al supporto del Noal. Al momento l’entità del danno, come si evince dalle foto, è estesa e i soccorsi sono ancora in corso.